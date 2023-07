"Przypadkowy przechodzień" atakujący przeciwników TVP napisał sprostowanie. Odwołał swoje słowa

8 lipca na łamach Plejady ukazała się rozmowa z Krzysztofem Rydzelewskim, czyli "przypadkowym przechodniem". Oznajmił, że jego udział w materiale wyemitowanym w "Wiadomościach był zleceniem od agencji współpracującej z Telewizją Polską. Teraz wszystkiego się wyparł. Na jego facebookowym profilu wylądowało sprostowanie.

"Przypadkowy przechodzień" z "Wiadomości" nagle zmienił swoje zeznania Fot. Facebook.com / @Kris Krzysztof Wiktor Rydzelewski; Zrzut ekranu / "Wiadomości" TVP

"Przypadkowy przechodzień" z TVP nagle odwołuje zeznania. "Brednie"

W ubiegłym tygodniu na Twitterze "Osiem Gwiazd" zagościł post, który obnażył tożsamość "przypadkowego przechodnia", który wziął udział w jednym z materiałów "Wiadomości" TVP. To Krzysztof Rydzelewski.

Potem w sieci wylądował fragment reportażu (puszczono go w poniedziałek 3 lipca w głównym wydaniu "Wiadomości" – red.), za który odpowiadają Adrian Borecki i Fatima Buyukbavrak. – Krzyczą coś, co nie ma racji bytu. Jest policja, która musiała być opłacona na coś takiego – powiedział Rydzelewski podczas relacji z ulicznej pikiety przeciwko TVP.

"Przechodzień" w rozmowie z Plejadą, która została opublikowana w sobotę, 8 lipca, oznajmił, że nie znalazł się na proteście przy metrze Świętokrzyska w Warszawie przez przypadek.

"Jestem aktorem i showmanem, więc dostałem zlecenie od agencji, z którą współpracuję. Miałem przejść ulicą i porozmawiać z dziennikarzem, który do mnie podejdzie. Wiedziałem, że zada mi określone pytanie i miałem na nie odpowiedzieć ustaloną z góry kwestię" – powiedział w wywiadzie mężczyzna, który wyznał, że po emisji materiału ze swoim udziałem musi mierzyć się z potężną falą hejtu.

W poniedziałek (10 lipca) reporter TVP na łamach Presserwisu odniósł się do wypowiedzi Rydzelewskiego. Borecki zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek korzystał z usług płatnych rozmówców do swoich materiałów. "Proszę nie rozpowszechniać kłamstw. W przeciwnym razie spotkamy się w sądzie" – ostrzegł pracownik TVP.

Tymczasem w poniedziałkowe popołudnie (10 lipca) na jego facebookowym profilu zagościło oświadczenie. "Przypadkowy przechodzień" nagle odwołał zeznania.

"Chciałbym napisać sprostowanie. Nigdy nie pracowałem dla Telewizji Polskiej. Sytuacja, w jakiej się znalazłem, to był przypadek. Przechodziłem, zobaczyłem tłum ludzi i zapytałem się, o co chodzi. Wtedy podszedł dziennikarz TVP i zapytał, czy chce się wypowiedzieć. Nie jestem żadnym wynajętym aktorem. Wszystkie brednie, jakie są na mój temat powielane, to bzdura" – oświadczył.

Plejada niemalże w tym samym czasie otrzymała stanowisko, które przesłali pracownicy Telewizji Polskiej. "Nie było żadnej ustawki, w sondzie ulicznej wypowiadały się przypadkowe osoby, wśród nich był m.in. pan Krzysztof Rydzelewski. Na swoim profilu FB odniósł się do tych insynuacji i pomówień" – przekazano.

Nie da się ukryć, że oświadczenie mężczyzny jest dość zaskakujące. Przypomnijmy, że Rydzelewski wystąpił w licznych produkcjach TVP, Polsatu czy TVN, w tym z "Kryminalnych", "Trzech minut", "Barw szczęścia", "Hotelu 52", "Plebanii" czy "Na Wspólnej". Grał tam role epizodyczne. Wziął też udział w reklamach Żywca, Tatry, Żabki czy Pepco.

Oprócz tego internauci dotarli do tego, że Krzysztof występował też w "Mam talent!", "Must Be The Music" czy "Magii nagości". W ostatnim z wymienionych formatów szukał partnera.