Żarty o Kaczyńskim i Rydzyku w Mrągowie. Fani kabaretu K2 nie byli zachwyceni

Kabaret K2 miał szansę zaprezentować się podczas 24. Mazurskiej Nocy Kabaretowej. Publiczność zgromadzona amfiteatrze w Mrągowie i telewidzowie, którzy oglądali TV Puls, w skeczu zatytułowanym "Wakacje w piekle" usłyszeli m.in. przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Wspomniano też o Tadeuszu Rydzyku. Fani grupy później na Facebooku dali znać, co sądzą o sobotnim show. Mieli jedno zasadnicze "ale".

Żarty o Kaczyńskim i Rydzyku w Mrągowie. Fani kabaretu K2: "Szkoda czasu" Fot. YouTube.com / @Polsat

Żarty o Kaczyńskim i Rydzyku w Mrągowie. Fani kabaretu K2: "Szkoda czasu"

Tegoroczna 24. Mazurska Noc Kabaretowa była transmitowana przez TV Puls. Na deskach mrągowskiej sceny zaprezentowali się: Paranienormalni, Chyba, Czesuaf, Katarzyna Pakosińska, Barbara Kurdej-Szatan, Marcin Daniec, Andrzej Kozłowski, Fair Play Crew, Adam Snopek, Kamil Bednarek i K2.

Ci ostatni, czyli Bartosz Klauziński, Tomasz Łupak i Dominika Najdek, zaprezentowali skecz "Wakacje w piekle" o małżonkach spędzających urlop na Mazurach. Mirosław i Patrycja Swąd mają wypadek, po którym trafiają do tytułowego piekła. – Można się u nas wyspowiadać. Biskupów ci u nas dostatek – usłyszeli widzowie.

Potem komik nawiązał do dokumentu braci Sekielskich o pedofilii. – Ty Patrycja lepiej nie idź do biskupów, bo w tych firankach wyglądasz jak ministrant. Jeszcze Sekielscy o tobie film nakręcą, a nie za stara jesteś – powiedział bohater skeczu do swojej żony.

– Państwo mieliście wypadek koło Torunia, a tam nie wiadomo, kto rządzi, anioł czy diabeł. Dusze przydzielamy na chybił trafił – powiedział mężczyzna zajmujący się duszami po śmierci. W ten sposób nawiązał do miasta słynącego z mediów o. Tadeusza Rydzyka.

Para bohaterów domagała się tego, by mogli zameldować się w niebie. – Dzwoń do najwyższego. Wal do sznura. Neo-Nówka może, to my też – zwrócił się Mirosław do diabła. Wtedy zatelefonowano do... nieba. Wówczas publiczność i telewidzowie usłyszeli głos Jarosława Kaczyńskiego.

– Wy w tej chwili w imię małych, brudnych interesów Nowaka narażacie na śmierć mnóstwo ludzi, jesteście przestępcami – wybrzmiały słowa prezesa PiS. Nadmieńmy, że Kaczyński adresował je do opozycji w październiku 2020 r. w czasie protestów w obronie praw kobiet po zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej.

– Wy, wzywając do demonstracji, powodujecie tego rodzaju niebezpieczeństwo, i odpowiecie za to – brzmiała dalsza część kontrowersyjnego przemówienia.

Gdy małżeństwo dowiaduje się, że szefem szefów w niebie, czyli Bogiem jest Jarosław Kaczyński, momentalnie dochodzą do wniosku, że jednak wolą, aby przypadło im jednak piekło.

Oczywiście, nie było to jedyne nawiązanie do władzy na festiwalu kabaretowym odbywającym się na Mazurach. "Kto nie klaszcze, ten za PiS-em" – zakrzyknięto w stronę publiczności zgromadzonej w Mrągowie. Widzowie po cytacie z Kaczyńskiego nie dość, że zaczęli głośno klaskać, to w amfiteatrze rozległy się gwizdy.

Zespół podzielił się ze swoimi obserwatorami fotografią z Mazurskiej Nocy Kabaretowej, co wywołało falę komentarzy na temat ich występu - niekoniecznie przychylnych.

Okazuje się, że skecz "Wakacje w piekle" jest już dobrze znany fanom grupy. Kabaret K2 prezentował go już w 2022 roku podczas Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej. Część fanów wyraziła rozczarowanie, uznając, że nie dostarczyli niczego "świeżego".

"Wszyscy pokazaliście nam stare skecze. Szkoda, liczyłam na coś nowego"; "Niestety jak zwykle lipa, bo nic nowego, tylko starocie"; "Szkoda, że stary skecz. Powtórki liczyłam na coś nowego, fajnego. Bardzo was lubię, ale trochę szkoda mi czasu. Zawiodłam się, przełączam na Netflixa" – pisali miłośnicy twórczości kabareciarzy.