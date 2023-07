Nie żyje Grzegorz Gawlik. Polskiego podróżnika poszukiwano od kwietnia

Polski podróżnik i dziennikarz Robert Gawlik nie żyje. Zaginął on na początku kwietnia podczas eksploracji czynnego wulkanu Ontake w Japonii. Przed kilkoma dniami ekipy poszukiwawcze znalazły jego ciało.

Grzegorz Gawlik nie żyje Fot. Facebook / Grzegorz Gawlik

Grzegorz Gawlik to polski podróżnik i dziennikarz, który 7 kwietnia tego roku zaginął na japońskim wulkanie Ontake – drugim pod względem wielkości aktywnym wulkanie w Japonii. Po 10 dniach zdecydowano o przerwaniu poszukiwań Polaka i zapowiedziano, że zostaną one wznowione w czerwcu, po tym, jak nadejdą roztopy. W poniedziałek serwis portalgorski.pl potwierdził, że w piątek 7 lipca japońska ekipa poszukiwawcza dotarła do ciała podróżnika – wcześniej informował o tym administrator facebookowego profilu "Wulkany świata". Ciało znajdowało na wysokości 2350 metrów w stromej dolinie, blisko południowo-wschodniego zbocza wierzchołka o nazwie Otaki. Wcześniej ekipa znalazła też plecak Polaka.

"Zapamiętamy go jako człowieka uśmiechniętego, skromnego, z ogromem wiedzy i osiągnięć związanych z wulkanami, górami i turystyką" – pisze portalgorski.pl.

Kim był Grzegorz Gawlik?

Grzegorz Gawlik z wykształcenia był prawnikiem. Ukończył studia stacjonarne na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracował w kancelariach prawnych i korporacjach, był również założycielem i prezesem stowarzyszenia społeczno-oświatowego PROGRES w Bytomiu.

W 2006 roku rozpoczął projekt "100 wulkanów" mający na celu eksplorację starannie wyselekcjonowanych stu wulkanów, z których przynajmniej połowa musi być aktywna. Aktualna liczba zdobytych wulkanów to 59, z czego 42 są aktywne. Na niektórych Gawlik stanął jako pierwszy człowiek w historii lub pierwszy Polak.

Podczas kilkuset podróży Gawlik zwiedził ponad 90 państw i 6 kontynentów. Zdobył 60 szczytów 4-, 5-, 6- i 7-tysięcznych w Himalajach, Andach, Alpach, Pamirze i Kaukazie oraz setki niższych w Polsce i za granicą. Na całym świecie eksplorował lasy tropikalne, lodowce, jaskinie, kaniony i rzeki – oraz wulkany, które były jego wielką pasją.

– Najbardziej fascynują mnie te najbardziej aktywne wulkany. Kocham ich niestabilność, nieprzewidywalność, ryzyko erupcji w każdej chwili. Groźne, surowe, mroczne, trujące – uwielbiam je za to. Do tego ta moc i wpływ na całą planetę. Wielkie erupcje mogą trwale zmienić klimat Ziemi, unicestwić żyjące gatunki. Potrafią tworzyć lądy, niszczyć je, zmieniać wysokość gór, modyfikować krajobraz – mówił Grzegorz Gawlik w 2016 roku w wywiadzie dla naTemat.pl.

Podróżnik współpracował z wieloma mediami, m.in. z Polsatem, telewizją TVN i TVP, a także prasą: "Dziennikiem Zachodnim", "Twoim Stylem", "Gazetą Wyborczą" i "Globtroterem". W 2012 roku otrzymał nagrodę czytelników portalu Interia.pl za najlepszy artykuł roku.