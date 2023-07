T rwa szczyt NATO w Wilnie. Już wcześniej szef Sojuszu Jens Stoltenberg zapowiedział, że zostanie utworzona Rada NATO-Ukraina. We wtorek ogłosił, że członkowie NATO ustalili pakiet środków, by przyjąć Ukrainę do tej organizacji.





Przełomowa decyzja NATO. Ustalono pakiet środków ws. akcesji Ukrainy

Natalia Kamińska

Trwa szczyt NATO w Wilnie. Już wcześniej szef Sojuszu Jens Stoltenberg zapowiedział, że zostanie utworzona Rada NATO-Ukraina. We wtorek ogłosił, że członkowie NATO ustalili pakiet środków, by przyjąć Ukrainę do tej organizacji.