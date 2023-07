Joe Biden weźmie udział w szczycie NATO w Wilnie, podczas którego spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. Biały Dom zdradził, o czy będą rozmawiać rozmawiać prezydenci. Jak przekazał Jake Sullivan, tematem dyskusji będzie zapewnienie bezpieczeństwa Ukrainie.

Jake Sullivan przewodniczył briefingowi prasowemu, który miał miejsce na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One w drodze do Londynu. Podczas konferencji przyznał, że głównym tematem rozmowy między Joe Bidenem a Wołodymyrem Zełenskim będzie kwestia bezpieczeństwa Ukrainy. Jak stwierdził Sullivan, USA zamierza oprzeć gwarancje wsparcia w "modelu izraelskim".

– Koncepcja polega na tym, że Stany Zjednoczone razem z sojusznikami i partnerami w ramach multilateralnych wynegocjują dwustronne długoterminowe zobowiązania bezpieczeństwa z Ukrainą – powiedział doradca Joe Bidena.

– Oznacza to, że Stany Zjednoczone byłyby gotowe do udzielenia różnych form pomocy wojskowej, wywiadowczej, wymiany informacji, wsparcia cybernetycznego i innych form materialnego wsparcia, tak by Ukraina była w stanie się obronić i odstraszyć przyszłą agresję – przekazał Jake Sullivan. Doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego dodał, że prezydent USA Joe Biden zamierza poruszyć temat gwarancji bezpieczeństwa, które miałyby obowiązywać w okresie przejściowym przed akcesją Ukrainy do NATO, podczas rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz z sojusznikami.

Szczyt NATO w Wilnie

Już w najbliższy wtorek w stolicy Litwy odbędzie się szczyt NATO. Zebranie liderów państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego zaplanowano na 11 i 12 lipca.

– Na przyszłotygodniowym szczycie NATO w Wilnie utworzymy Radę NATO-Ukraina, aby zacieśnić naszą współpracę z Kijowem – przekazał kilka dni temu sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

Co więcej, szef NATO mówił o tym, że należy stworzyć wieloletni program wsparcia militarnego, aby zbliżyć do wojska NATO i Ukrainy.

– Jestem przekonany, że odnajdziemy wspólną drogę, aby wyjaśnić kwestię członkostwa (Ukrainy w NATO-red.). Nie podam szczegółów, zostaną one przedstawione na szczycie w Wilnie – podkreślił Stoltenberg.

Sojusz ma też w planach zwiększenie budżetu. – W 2023 zwiększamy, wedle szacunków, wydatki na obronność Sojuszu o 8,3 proc. To największy wzrost od lat i dziewiąty z rzędu rok, gdy te wydatki rosną – poinformował szef NATO.

Z powodu szczytu NATO w Wilnie Litwa ponownie wprowadziła kontrole na przejściach granicznych

Jak podało litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ponowne kontrole graniczne zaczęły obowiązywać 7 lipca od godziny 8:00 W oficjalnym komunikacie MSW Litwy czytamy, jakie dokumenty należy mieć ze sobą podczas przyjazdu z innego kraju. Tak więc na przejściach granicznych strażnicy sprawdzać będą dokumenty tożsamości - paszporty i dowody osobiste w przypadku obywateli państw z UE, paszporty i wizy w przypadku obywateli z pozostałych krajów. Ponadto podczas przekraczania litewskiej granicy autem kierowca musi okazać dowód rejestracyjny samochodu Kontrole graniczne dla obywateli krajów należących do strefy Schengen mają przestać obowiązywać 13 lipca o godzinie 8:00.