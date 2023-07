J eśli jedziecie do Chorwacji z centralnej lub zachodniej części Polski, to większość z was wybierze zapewne najpopularniejszą trasę autostradami przez Czechy, Austrię i Słowenię. Warto sobie ją wcześniej obadać i sprawdzić, gdzie i kiedy dochodzi do największych korków, żeby tak dostosować godzinę wyjazdu, by je ominąć. Pomogą w tym... kamery drogowe.





To jedna z najpopularniejszych tras do Chorwacji. Bardzo łatwo sprawdzić, czy są na niej korki

redakcja naTemat.pl

Jeśli jedziecie do Chorwacji z centralnej lub zachodniej części Polski, to większość z was wybierze zapewne najpopularniejszą trasę autostradami przez Czechy, Austrię i Słowenię. Warto sobie ją wcześniej obadać i sprawdzić, gdzie i kiedy dochodzi do największych korków, żeby tak dostosować godzinę wyjazdu, by je ominąć. Pomogą w tym... kamery drogowe.