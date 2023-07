Skiba rozbawił internautów komentarzem do "przechodnia z TVP". "Program naprawczy w PiS"

Joanna Stawczyk

"Przypadkowy przechodzień" z materiału, który na początku lipca został wyemitowany w "Wiadomościach", w ciągu kilku dni zyskał ogólnopolską sławę. Niektórzy twierdzą, że to "rola życia" Krzysztofa Rydzelewskiego. Tego zdania jest, chociażby Krzysztof Skiba, który nie mógł się powstrzymać, by odnieść się do zamieszania. Artysta jak zwykle rozbawił swoim felietonem internautów. Przy okazji utarł nosa politykom partii rządzącej.