Ujawnili, że Prigożyn jest poważnie chory. Leczył się nawet w klinice córki Putina

Natalia Kamińska

S zef Grupy Wagnera bardzo szybko zakończył swój czerwcowy bunt przeciw Władimirowi Putinowi. Okazuje się, że najemnik nie jest najlepszego zdrowia. Chodzi o to, że Jewgienij Prigożyn leczył się na raka. Leżał też w elitarnej klinice Sogaz związanej z córką Władimira Putina. To, w jakim jest obecnie stanie i czy ma obecnie remisję choroby, nie jest do końca jasne.