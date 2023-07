W Wilnie zakończył się dwudniowy szczyt NATO. Był tam także Viktor Orbán. Po zakończeniu obrad premier Węgier wystąpił w nagraniu, w którym było pełno deklaracji, które z pewnością bardzo spodobają się władzom w... Moskwie.

Premier Węgier w Wilnie znów wystąpił z antyukraińskim przesłaniem. Fot. STANISLAW KOWALCZUK/East News

Na szczycie w Wilnie oprócz premiera Węgier Viktora Orbána w skład delegacji weszli minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto oraz minister obrony Kristof Szalay-Bobrovniczky.

Orbán znów przekonuje, że nie powinno się pomagać Ukrainie

Po obradach węgierski premier podsumował szczyt. Nagranie z jego wypowiedzią pokazała na Twitterze m.in. NEXTA. Polityk mówi w nim, nie zmienił zdania, co do wojny w Ukrainie. Uważa on, że jak najszybciej strony powinny zacząć negocjacje, a dostawy broni do Ukrainy tego nie przybliżają.

– NATO zostało stworzone, aby chronić swoich członków, a nie przeprowadzać akcje wojskowe na terytorium innych państw – przekonywał Orbán. Wezwał też państwa NATO do zaprzestania dostaw broni na Ukrainę oraz szkolenia ukraińskich żołnierzy.

Środa była drugim i ostatnim dniem szczytu NATO w Wilnie. Tego dnia na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem przemawiał Wołodymyr Zełenski. – Byłoby idealnie, gdyby zaproszono Ukrainę do NATO – powiedział Zełenski i dodał, że jego kraj "ceni uznanie sojuszników Ukrainy". Stwierdził jednak, że deklaracja konkretnych ram czasowych ws. wstąpienia jego kraju do Sojuszu byłaby dla niego bardziej satysfakcjonująca niż wyłączne oferty pomocy wojskowej.

Szczyt NATO: Brak zaproszenia dla Ukrainy, ale dalsze zapowiedzi wsparcia

Zełenski podziękował też za propozycje nowych pakietów obronnych i wsparcie. – Z sojusznikami z NATO rozmawialiśmy o tym, co można więcej zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym ludziom. Mamy kilka pozytywnych wiadomości dotyczących nowego uzbrojenia – mówił.

Później Zełenski spotkał się też z Joe Biden. "Znaczące spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem w Wilnie" – zrelacjonował rozmowę z przywódcą USA na Twitterze.

Jak przekazał, strony szczegółowo omówiły sytuację na froncie, ukraińskie możliwości, dalszą długoterminową współpracę obronną oraz to, co się dzieje obecnie w Rosji. "Stany Zjednoczone stają ramię w ramię z Ukrainą. Doceniamy to ogromnie" – podkreślił.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że brak określenia konkretnych ram czasowych dla członkostwa Ukrainy w NATO to "absurd". "Niepewność jest słabością. I będę o tym otwarcie dyskutował na szczycie" – zapowiedział.

Pierwszego dnia szczytu szef NATO ogłosił, że członkowie państw członkowskich ustalili pakiet środków, by przyjąć Ukrainę do tej organizacji. – Wystosujemy zaproszenie dla Ukrainy do przystąpienia do NATO, gdy sojusznicy wyrażą zgodę i zostaną spełnione warunki, a Kijów zwycięży – oświadczył Jens Stoltenberg. – Sojusznicy zgodzili się na silny, zjednoczony i pozytywny przekaz dla Ukrainy – dodał.