Doda jakiś czas temu spotykała się z Maxem Hodgesem. Tymczasem amerykański aktor postanowił sobie o niej przypomnieć i... opublikował ich wspólne nagranie. Fani gwiazdy szybko zareagowali.

Maxa Hodges i Doda na wspólnym nagraniu. Fot. Piotr Kamionka/REPORTER // Fot. Instagram / cruelhandmax

Doda jest teraz w szczęśliwym związku z Dariuszem Pachutem. Zanim jednak zostali parą, wokalistka szukała swojej bratniej duszy i tego jedynego w programie Polsatu pt. "12 kroków do miłości". Tam jednak z żadnym kandydatem nie udało jej się nawiązać bliższej relacji.

Życie uczuciowe Rabczewskiej jest jednak o wiele bardziej zawiłe. Gwiazda w 2018 roku wyszła za Emila Stępnia. Było to jej drugie małżeństwo (pierwsze miała z Radosławem Majdanem). Jednak związek z producentem filmowym zakończył się rozwodem.

Kiedy Doda przestała być widywana ze Stępniem, w sieci zaczęły pojawiać się jej zdjęcia z Maxem Hodgesem. Amerykański aktor i model zaczął odwiedzać piosenkarkę w Polsce. Nie było jednak wiadomo, czy ich relacja stała się na tyle bliska, że zostali parą. W pewnym momencie po prostu przestali o sobie wspominać w social mediach.

Hodges publikuje nagranie z Dodą

Na profilu instagramowym, którego autor podpisuje się jako Max Hodges, pojawiła się ostatnio nowa publikacja z Dodą. To prywatne nagranie modela i polskiej gwiazdy. "Słodko-gorzka piękna rzecz. Piosenka Ozzy'ego była naszą piosenką. Z kobietą, którą zawsze będę kochać" – napisał Max.

Wtedy postanowili o sobie przypomnieć fani artystki. "Ona ma chłopaka, zapomnij o niej"; "Wciąż masz wspomnienia, ale jeśli ci na niej zależy, odpuść" – apelowali.

Po tych reakcjach amerykański gwiazdor edytował swój opis. Skierował kilka słów do polskich fanów. "Doda jest niesamowitą gwiazdą, ale wiecie co, Ozzy Osbourne też i powiedział, że robi sobie małą przerwę. To jest nawiązanie do cudownych rzeczy, które dał nam wszystkim Ozzie, więc wyluzujcie w kwestii naszego poprzedniego związku. Życie – mogę mówić o swoim życiu – wy nic o nim nie wiecie. Mój stary Instagram, który dla niej zniszczyłem, miał mnóstwo ludzi, których kochałem. Nie zauważyliście tego, prawda?" – dodał.