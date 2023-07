Cerber nadciąga. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak gorąco będzie w weekend

Za sprawą antycyklonu Cerber Polacy przekonają się w weekend, co to są prawdziwe upały. Termometry pokażą grubo powyżej 30 stopni Celsjusza, czekają nas też tropikalne noce. IMGW wydało alerty przed upałem dla niemal całego kraju.

Pogoda w weekend będzie piekielnie gorąca Fot. wxcharts.com

"Ściana gorąca" w Polsce

Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy i Polska – kraje te czeka już zaraz zderzenie z "olbrzymią ścianą gorąca" – zapowiedziała Europejska Agencja Kosmiczna. Wszystko za sprawą nadciągającego z południa antycyklonu Cerber. Na południu Włoch może przynieść on temperatury rzędu 47-48 stopni Celsjusza. Z kolei w greckich Atenach termometry mają sięgnąć niemal 40 st. C.

W Polsce Cerber aż tak się nie rozszaleje, jednak wciąż musimy być gotowi na niebezpieczne dla zdrowia i życia temperatury. Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej już teraz wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przeciwko upałom. Obowiązywać będą one od godz. 12:00 w sobotę do godz. 20:00 w niedzielę na terenie całej Polski z wyjątkiem obszarów nadmorskich. Aktualne ostrzeżenia można sprawdzić pod tym adresem.

Prognoza pogody na weekend

Piątek w Polsce zakończy się spokojnie. W nocy zachmurzenie będzie małe, tylko lokalnie na zachodzie kraju umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, ok. 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr będzie słaby, na ogół południowy i południowo-wschodni. Sobota i niedziela będą jednak najgorętszym weekendem wakacji 2023. W sobotę zachmurzenie będzie małe, miejscami w północnej połowie kraju umiarkowane, a na krańcach północno-zachodnich duże i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C. na wschodzie do 35 st. C na zachodzie kraju. Jak podkreśla IMGW, chłodniej będzie tylko na Półwyspie Helskim, na północnym i południowym wschodzie oraz w rejonach podgórskich Karpat – od 25 st. C do 28 st. C. Podobnie mapa pogody będzie kształtować się w niedzielę 17 lipca.

Co więcej, upały przyniosą ze sobą tzw. noce tropikalne, czyli takie, podczas których temperatura przekracza 20 st. C. Należy podczas nich uważać: upalne noce bardzo niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie. Nasze organizmy nie są przyzwyczajone do tego typu nocnych temperatur, dlatego w ciągu dnia należy szczególnie zadbać o swoje zdrowie, zwłaszcza w przypadku dzieci oraz osób starszych. Podstawą jest oczywiście odpowiednie nawadnianie się – podczas upałów powinniśmy przyjmować ok. 3 litrów płynów.