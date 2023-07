Już teraz nie tylko Donald Tusk jest "bohaterem" "Wiadomości" na antenie TVP. W jednym z najnowszych wydań pochylono się też na jego córką Katarzyną, a dokładnie nad jej... torebką.

"Wiadomości" zajmują się... garderobą Kasi Tusk? Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

"Stragan Tuska" w "Wiadomościach". Wytknięto Kasi Tusk... cenę torebki

W czwartek (13 lipca) przedstawiciel młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości, 22-letni Oskar Szafarowicz zorganizował w Warszawie performens. Przed wejściem do metra rozstawił pawilon z szyldem: "Stragan Donalda Tuska". Znalazły się tam produkty z przypisanymi cenami.

Redakcja "Wiadomości" TVP uznała to wydarzenie na tyle ważne, że poświęcono temu materiał w głównym wydaniu. Dla telewizji wypowiedział się też oczywiście sam organizator.

– Pod koniec zeszłego roku polityk straszył, że zabraknie węgla, że Polacy będą zamarzać na ulicach, a chleb będzie po 30 zł. Czy te prognozy się sprawdziły? Oczywiście nie. Donald Tusk kłamał i niepotrzebnie straszył Polaków. Możemy być pewni, że także w tym roku, w trakcie kampanii wyborczej powie absolutnie wszystko, żeby tylko wrócić do władzy. Będzie się posługiwał każdymi metodami, każdymi manipulacjami – stwierdził.

Dalej widzowie usłyszeli: – Widzimy też przykład tego, jak rzekomo Donald Tusk jest tylko zwykłym Polakiem, jednym z wielu. Widzimy tutaj buty za 4,5 tys. zł czy torebkę jego córki Kasi Tusk za 30 tys. zł. Wszystko z naszych podatków. Z podatków, które wspólnie płacimy. Oto przykład hipokryzji i wiarygodności, a raczej jej braku Donalda Tuska.

Przedstawiciel młodzieżówki PiS nie wyjaśnił jednak, skąd ma informacje o tym, że Kasia Tusk, która nie pełni żadnej publicznej funkcji, miałaby kupować sobie torebki za publiczne pieniądze.

Zareagowała Maffashion. Porównała stylizacje Ogórek i Kaczyńskiej

Ten wątek oburzył internautów. Nie wytrzymały nawet osoby ze świata show-biznesu. Głos zabrała między innymi Maffashion, która jest blogerką modową. Na jej instagramowym profilu pojawiły się serie zdjęć z pracującą w TVP Magdaleną Ogórek. Na fotografiach widzimy prezenterkę telewizji publicznej w stylizacjach, których uzupełnieniem są drogie torebki luksusowych marek.

Ponadto Maff postanowiła przytoczyć jeszcze jedną osobę. Bohaterką kolejnych ujęć była Marta Kaczyńska, bratanica prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Z kadrów można wywnioskować, że i ona często pojawiała się z torebkami firm nienależących do niskiej półki.

"Szczuć na ludzi też trzeba z rozmysłem. W tym wypadku sprawdzeniem na własnym podwórku" – napisała blogerka Julia Kuczyńska.

W głównym wydaniu "Wiadomości" znalazł się więc czas na wzmiankę o garderobie córki Donalda Tuska. Ostatnio jednak obywatele Polski żyli sprawą ataku syna posłanki PiS na kobietę – nad tym telewizja publiczna już "tak ochoczo" się nie skupiała.

Przypomnijmy, 29-letni syn Iwony Arent został oskarżony o napaść na byłą partnerkę. Michał A., bo o nim mowa, miał pobić i skopać Paulinę C. Do zdarzenia doszło 24 czerwca w mieszkaniu przy alei Niepodległości w Olsztynie. Sama posłanka wywołała burzę, początkowo broniąc syna, który usłyszał zarzuty ws. pobicia. Przekonywała, że 29-latek "tylko" szarpnął kobietę za włosy i ją opluł. Kiedy do sieci wyciekło nagranie z brutalnego zajścia, oświadczyła, że zawiesza aktywność polityczną.