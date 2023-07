Nie żyje Jane Birkin, brytyjska aktorka i piosenkarka, która od lat 60. mieszkała i pracowała we Francji. To właśnie tamtejsze media przekazały informację o śmierci artystki. – Została znaleziona martwa w swoim domu w Paryżu – przekazał "Le Parisien".

Nie żyje Jane Birkin, artystka została znaleziona martwa w swoim domu. Miała 76 lat Fot. Bridgeman Images/East News

Zmarła Jane Birkin, miała 76 lat

Swoją karierę Jane Birkin rozpoczęła we Francji, gdzie przyjechała z Wielkiej Brytanii, by ubiegać się o rolę w filmie "Slogan". To właśnie wtedy, w 1968 roku poznała Serge’a Gainsbourga, który był jej kochankiem.

Prawdziwą sławę zyskała nie dzięki dużemu ekranowi, a muzycznej estradzie. Rok po swoim przyjeździe do Francji wraz z Gainsbourgiem wykonała piosenkę "Je t'aime... moi non plus", która z powodu treści przepełnionej erotyzmem w wielu krajach została uznana za skandaliczną.

Jako aktorka zostanie zapamiętana z ról w filmach "Gdyby Don Juan był kobietą", gdzie wystąpiła obok Brigitte Bardot, "Piękna złośnica" czy "Powiększenie".

Jane Birkin była trzykrotnie nominowana do nagrody Cezara - za główną rolę w "La Pirate" w 1985 roku, dwa lata później również za główną rolę w "Kobiecie mego życia" i w 1992 roku za drugoplanową rolę w "Pięknej złośnicy".

Jane Birkin nie żyje, artystka odwołała koncerty

Jak podał "Le Parisien", Birkin z przyczyn zdrowotnych odwołała kilka zaplanowanych koncertów. "Zawsze byłam wielką optymistką i zdaję sobie sprawę, że potrzebuję trochę czasu, aby znów móc być na scenie i z wami" – napisała wówczas Jane Birkin w specjalnym oświadczeniu, w którym tłumaczyła wycofanie występów.

"Naturalizowana francuska, zawsze zachowywała swój brytyjski akcent i natychmiast rozpoznawalny ton głosu" – wspomina artystkę francuski dziennik.

Jane Birkin miała trójkę dzieci. Z pierwszego małżeństwa z kompozytorem Johnem Barrym doczekała się córki Kate, zmarłej w 2013 roku. Drugą córkę poczęła podczas dziesięcioletniego związku z Serge'em Gainsbourgiem, w 1971 roku na świat przyszła Charlotte Gainsbourg.

W 1980 związała się z reżyserem Jacquesem Doillonem. W 1992 roku para powitała Lou Doillon, była to trzecia córka Birkin.