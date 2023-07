W zeszły piątek aresztowano niemieckich turystów w wieku od 21 do 23 lat. Są oni podejrzani o gwałt na 18-latce, również turystce z Niemiec. Do ataku seksualnego miało dojść w pokoju hotelowym w turystycznej Playa de Palma w stolicy Majorki. Napastnicy makabryczny czyn nagrali na komórkę.

Niemieccy turyści aresztowani za gwałt. Nagranie dowodem w sprawie Fot. screen nagrania Europapress

Turyści z Niemiec aresztowani za gwałt na 18-latce

Jak podaje portal Europapress, w piątek 14 lipca doszło do aresztowania sześciu niemieckich turystów w wieku od 21 do 23 lat. Mieli dopuścić się gwałtu na 18-latce w pokoju hotelowym w stolicy Majorki. Po nocy spędzonej w komisariacie w sobotę udali się do Sądu Śledczego numer 8, by zeznawać w sprawie gwałtu.

W ostatniej chwili sędzia nakazał tymczasowe aresztowanie pięciu z sześciu młodych ludzi. Szósty został zwolniony, choć nie ujawniono, czy postawiono mu zarzuty. Jak przekazali śledczy, wydarzenia miały miejsce we wczesnych godzinach czwartkowego poranka w hotelu w Playa de Palma.

Pod numer 091 dotarło zawiadomienie, zgodnie z którym 18-letnia dziewczyna narodowości niemieckiej przebywająca w hotelu w tej dzielnicy zgłosiła napaść seksualną dokonaną przez grupę turystów. Kiedy policjanci przybyli na miejsce ofiara przemocy dzięki pomocy przyjaciela, który służył jako tłumacz, wyjaśniła, że na wyspę przyjechała na wakacje i poznała chłopaka, z którym dobrowolnie udała się do pokoju hotelowego. Do tego nie mogli jednak wejść, więc udali się do innego, gdzie mieli przebywać przyjaciele poznanego przez nią chłopaka.

Na początku byli tam sami, ale później, jak relacjonowała: "do pokoju weszło dwóch innych mężczyzn, przyjaciół tego mężczyzny, a później jeszcze trzech chłopców". "Czterech z nich zmusiło ofiarę do stosunków seksualnych" – dodała policja. Dziewczyna ukryła się w łazience. Wtedy jeden z młodych mężczyzn, "który przyznał, że posunęli się z nią za daleko, uspokoił ją, przekonując ją, by towarzyszyła mu w hotelu, w którym przebywali jej znajomi" – dodano w oświadczeniu policji.

Funkcjonariusze udali się do hotelu, gdzie zlokalizowali i aresztowali sześciu młodych mężczyzn, którzy rzekomo uczestniczyli w napaści na tle seksualnym. "Równolegle agenci wezwali karetkę, która zabrała młodą kobietę do szpitala w Palmie, gdzie uruchomiono protokół dla ofiar napaści na tle seksualnym" – podsumowuje policja cytowana przez portal.