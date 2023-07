W poniedziałek Elton John i jego mąż David Furnish wzięli udział w procesie Kevina Spacey'ego, który od kilku tygodni odbywa się w gmachu londyńskiego Sądu Koronnego w Southwark. Legendarny muzyk wraz z partnerem zeznawał w obronie hollywoodzkiego aktora, którego oskarżono o napaść seksualną.

Elton John zeznawał jako świadek obrony w procesie Kevina Spacey'ego, którego oskarżono o molestowanie seksualne. Fot. PHOTOlink / Everett Collection / East News; kadr z serialu "House of Cards"

Proces Kevina Spacey'ego dot. molestowania seksualnego

Proces wytoczony przeciwko Kevinowi Spacey'emu rozpoczął się pod koniec czerwca bieżącego roku. Cztery osoby oskarżyły gwiazdora "House of Cards", "Podejrzanych" i "American Beauty" o napaść seksualną, do której miało dojść w latach 2001-2013 w Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że w 2003 roku aktor został mianowany nowym dyrektorem artystycznym teatru Old Vic w Londynie. Funkcję tę pełnił przez 12 lat.

Spacey'emu postawiono 12 zarzutów, które dotyczą jego stosunków wobec czterech mężczyzn. Domniemane ofiary dwukrotnego zdobywcy Oscara mają zapewnioną dożywotnią anonimowość - taką ochronę zapewniają im przepisy odnoszące się do przestępstw seksualnych. Wśród zarzutów znalazło się m.in. siedem przypadków napaści na tle seksualnym i jeden przypadek doprowadzenia osoby do czynności seksualnej bez jej zgody.

Dotąd podczas procesu Spacey oznajmił, że jeden z oskarżających go mężczyzn "był zabawny, czarujący i zalotny". Z czasem zaczęliśmy... zakładam, że to ja... zacząłem go dotykać w bardziej romantyczny i intymny sposób – mówił w Southwark Crown Court.

63-letni aktor zaprzeczył wszystkim postawionym mu zarzutom. Przyznał, że był zdruzgotany, gdy usłyszał o oskarżeniach. – Nigdy nie myślałem, że osoba, którą znałem, po 20 latach wbije mi nóż w plecy – dodał.

Elton John i David Furnish świadkami obrony Kevina Spacey'ego

W poniedziałek 17 lipca Eltona Johna i jego męża Davida Furnisha wezwano na świadków obrony Spacey'ego. Para, która przebywa obecnie w Monako, połączyła się z uczestnikami procesu za pośrednictwem wideo konferencji.

John i Furnish zostali zapytani m.in. o to, czy Spacey - poza corocznym balem charytatywnym White Tie and Tiara - gościł w ich posiadłości w Windsorze. Para zapewniła, że w kolejnych latach gwiazdor nie uczestniczył w dobroczynnym przedsięwzięciu.

Brytyjski muzyk wspomniał na procesie o tym, że aktor przyleciał prywatnym samolotem na organizowaną przez niego imprezę w 2001 roku. Jedna z domniemanych ofiar twierdziła natomiast, że miała zostać przez niego napadnięta w drodze samochodem na bal.

Na pytanie, czy po wydarzeniu z 2001 roku Spacey przebywał jeszcze w domu Johna, artysta odparł: "Nie pamiętam, żeby potem się pojawiał. Nie".

Przypomnijmy, że w ostatnim procesie sądowym Kevin Spacey został uniewinniony, gdyż Anthony Rapp nie przedstawił wystarczających dowodów, by uznać go winnym molestowania seksualnego. Decyzja ławy przysięgłych została podjęta m.in. pod wpływem prawników Spaceya, którzy wskazali na nieścisłości w zeznaniach Rappa. Mężczyzna twierdził, że aktor miał osobną sypialnię, podczas gdy plany mieszkania udowodniały, że był to apartament z jednym pomieszczeniem.

