W miniony piątek w Hiszpanii aresztowano turystów z niemieckimi paszportami w wieku od 21 do 23 lat. Są oni podejrzani o gwałt na 18-latce, również turystce z Niemiec. Media za Odrą podają teraz nowe informacje o sprawcach – "Bildowi" udało się dowiedzieć, że sześciu podejrzanych ma "tło migracyjne".

Sprawcy gwałtu na Majorce mają "tło migracyjne". Fot. YouTube.com / Europa Press

Jak już informowaliśmy w naTemat.pl, w miniony piątek na hiszpańskiej Majorce doszło do aresztowania sześciu turystów z niemieckim obywatelstwem w wieku od 21 do 23 lat. Mieli oni dopuścić się gwałtu na 18-latce w pokoju hotelowym w stolicy wyspy. Po nocy spędzonej w komisariacie w sobotę zostali przesłuchani w tej sprawie.

Gwałt na Majorce. Zatrzymani to Niemcy o imigranckich korzeniach

Potem sędzia nakazał tymczasowe aresztowanie pięciu z sześciu młodych ludzi. Szósty został zwolniony, choć nie ujawniono, czy postawiono mu zarzuty. Jak przekazali śledczy, wydarzenia miały miejsce we wczesnych godzinach czwartkowego poranka w hotelu w Playa de Palma na Majorce. Mężczyźni nagrali, to co się wydarzyło na telefonie.

Teraz dziennik "Bild" donosi, że sześciu mężczyzn, którzy mieli związek z tą sprawą legitymuje się "tłem migracyjnym". Co wydarzyło się w hotelu? Z relacji hiszpańskich mediów i służb wynika, że na policję zadzwoniła 18-letnia dziewczyna i zgłosiła napaść seksualną dokonaną przez grupę turystów.

Jak wyjaśniła, na wyspę przyjechała na wakacje i poznała chłopaka, z którym dobrowolnie udała się do pokoju hotelowego. Do tego nie mogli jednak wejść, więc udali się do innego, gdzie mieli przebywać przyjaciele poznanego przez nią chłopaka. Na początku byli tam sami, ale później, jak relacjonowała: "do pokoju weszło dwóch innych mężczyzn, przyjaciół tego mężczyzny, a później jeszcze trzech chłopców". "Czterech z nich zmusiło ofiarę do stosunków seksualnych" – dodała policja.

Coraz więcej gwałtów na turystkach na Majorce

Dziewczyna ukryła się w łazience. Wtedy jeden z młodych mężczyzn, "który przyznał, że posunęli się z nią za daleko, uspokoił ją, przekonując ją, by towarzyszyła mu w hotelu, w którym przebywali jej znajomi" – dodano w oświadczeniu policji.

Policja wezwała karetkę, która zabrała młodą kobietę do szpitala w Palmie, gdzie uruchomiono protokół dla ofiar napaści na tle seksualnym.

Dodajmy jeszcze, że "Bild" przypomina, że według doniesień hiszpańskich mediów liczba brutalnych przestępstw popełnionych przez zagranicznych turystów gwałtownie wzrosła w całym kraju w 2023 roku. I tak na początku zeszłego tygodnia Kolumbijczyk miał zgwałcić Irlandkę w portowym mieście Walencja. A jeszcze wcześniej pewien Anglik próbował uciec z kraju, gdyż jest oskarżony o zgwałcenie swojej dziewczyny w hotelowej łazience.