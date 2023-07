J arosław Jakimowicz nie ma już powodów, aby zjawić się na Woronicza. Mimo to, zdaje się nie dostrzegać, że to ostateczny koniec i nie będzie miał możliwości dalszej współpracy w ramach jakiegokolwiek projektu. Jego możliwość dostępu do gmachu TVP miała zostać anulowana, a ochroniarze mieli otrzymać dyspozycję, by w żadnym wypadku nie wpuszczać go do środka.





To definitywny koniec kariery Jakimowicza w TVP. Zablokowano mu przepustkę na wejście do budynku

Joanna Stawczyk

