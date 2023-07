W tym terminie zaoszczędzisz nawet 30 proc. na wakacjach all inclusive

Zastanawiasz się, jak zaoszczędzić na wakacjach all inclusive? Jeśli nie jesteś ograniczony wakacjami szkolnymi swoich dzieci, jest na to prosty sposób.

Fot. Unsplash.com / Kyriacos Georgiou

Wakacje all inclusive chyba jeszcze nigdy nie były w naszym kraju tak popularne, jak teraz. Planowanie urlopu w letnich miesiącach to zawsze emocjonujące doświadczenie, ale często też narażone na wyższe koszty podróży i tłumy turystów. Jeśli szukasz sposobu na uniknięcie tłumów i jednocześnie zaoszczędzenie pieniędzy, podróżowanie w formie all-inclusive tuż przed lub tuż po sezonie wakacyjnym będzie dla ciebie doskonałym rozwiązaniem.

Wrzesień i czerwiec to miesiące, w których możemy uniknąć przeludnionych miejsc

Dlatego z takiej możliwości skorzystają przede wszystkim ci z nas, którzy nie są ograniczeni wakacjami szkolnymi swoich pociech.

Niższe koszty wynikają przede wszystkim z tego, że poza sezonem hotele narzucają mniejsze ceny za nocleg. Także same loty mogą okazać się dużo mniej kosztowne w tym terminie. To, o ile tańsze będą takie wakacje, zależy od wielu czynników, ale głównym z nich będzie lokalizacja. Analizy wykazują, że podróżując w czerwcu do Turcji, oszczędność może wynieść nawet 30 proc., natomiast w Egipcie będzie to już około 17 proc. Średnio ceny jednak szacują się na o 20 proc. niższym poziomie niż w sezonie.

Oprócz samej oszczędności pieniędzy, z pewnością ogromnym, jeśli nie największym atutem podróży w czerwcu lub wrześniu będzie uniknięcie tłumów, które w środku lata bywają nie do zniesienia. A dodatkowo ominą nas także fale upałów.

Gdzie wybrać się na przyspieszone lub opóźnione wakacje all inclusive?

Możliwości jest na tyle dużo, że zaczyna dziwić fakt, że ktoś w ogóle z własnej woli porywa się na wakacje w najgorętszych i najdroższych terminach. Wybraliśmy jednak kilka interesujących propozycji.

Cypr to idealne miejsce na wakacje all-inclusive poza sezonem wakacyjnym. Limassol, Pafos i Ayia Napa to popularne miejsca, które oferują nie tylko wspaniałe plaże, ale i bogatą kulturę. Średnia temperatura zarówno w czerwcu, jak i we wrześniu wynosi tam 30 stopni. Choć nie będzie to rześkie powietrze, którym możemy odetchnąć pełną piersią, to nadal jest to mniej niż obecne 40 stopni.

Kolejnym kierunkiem wartym rozważenia będą Wyspy Balearów, czyli między innymi Majorka, Ibiza i Menorca, które przyciągają turystów swoim pięknym wybrzeżem i urokliwymi miasteczkami. Przed i po sezonie możesz odkrywać ich uroki bez natłoku turystów i cieszyć się spokojnym wypoczynkiem.

Rajem dla miłośników słońca będzie także hiszpańskie Costa del Sol. Idealnymi bazami wypadowymi będą miasta takie jak Marbella, Torremolinos, Benalmádena, Málaga, czy Nerja. Wybrzeże Costa del Sol świetnie sprawdzi się wśród fanów sportów wodnych. Zwłaszcza osób uprawiających windsurfing, kitesurfing czy nurkowanie. Przed i po sezonie można bowiem podjąć naukę, czy też wypożyczyć sprzęt w bardziej preferencyjnych cenach.

