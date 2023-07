Nie żyje polski żołnierz. Tragiczne okoliczności zdarzenia pod Warszawą

Natalia Kamińska

W Błoniu pod Warszawą doszło we wtorek do tragicznego zdarzenia. W rzece Utrata utonął polski żołnierz. Śledczy z prokuratury i Żandarmeria Wojskowa sprawdzają, co tam się dokładnie wydarzyło.