Co dalej z falami upałów i burzami? Prognoza na kolejne 5 dni nie wszystkim się spodoba

Afrykańskie upały i szalejące burze - tak w skrócie wyglądała pogoda w Polsce przez ostatni tydzień. Od poniedziałku zrobiło się chłodniej, pytanie tylko, na jak długo? Oto najnowsze dane pogodowe na końcówkę lipca.

Połowa lata przyniesie ochłodzenie, mamy najnowsze dane Fot. WXCHARTS.com

Jaka pogoda na koniec lipca? Mamy najnowszą prognozę

Jak pisaliśmy w naTemat, nad Polskę dotarł antycyklon Gesa, który przyniósł istotne zmiany warunków atmosferycznych. Dzięki silnemu niżowi możemy odetchnąć od męczących upałów, co nie oznacza jednak drastycznego ochłodzenia.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska podzieli się na dwa fronty pogodowe - zimniejszy na północy i cieplejszy na południu. Chociażby w środę 19 lipca na Pomorzu temperatury nie powinny wskazywać temperatury wyższej niż 19 stopnie Celsjusza, z kolei w południowej części kraju należy spodziewać się maksymalnie 30 stopni.

To właśnie na południu Polski wyższej temperaturze towarzyszyć będą burze i gradobicia, natomiast na północy wystąpią przelotne opady deszczu. Według IMGW podczas burz prędkość wiatru może osiągać prędkość do nawet 70 km/h.

Warunki pogodowe do końca tygodnia nie powinny ulec większej zmianie, bowiem w czwartek, piątek i sobotę temperatura spaść może średnio o 1-2 stopnie w całej Polsce. Podobnie jak dziś, aż do weekendu należy spodziewać się zachmurzonego nieba w każdej części kraju, którym towarzyszyć mogą przelotne opady.

W rejonach górskich wciąż mogą występować burze z gradem, jednak nie o tak wielkim natężeniu, co w środku tygodnia. Zdaniem synoptyków z IMGW na południu Polski może spaść około 25 mm deszczu.

Ostatni tydzień lipca chłodniejszy, na Kaszubach mniej niż 10 stopni w nocy

Wyraźne ochłodzenie najbardziej odczuwalne będzie podczas nocy. Minionego tygodnia w godzinach 22:00-6:00 temperatura wynosiła niekiedy 25 stopni, jednak do końca miesiąca nocami skale termometrów nie wskażą więcej niż 19 stopni. Z kolei na Kaszubach nocami temperatura może nie przekroczyć nawet 10 °C.

Jak wskazują najnowsze prognozy, na ponownie wysokie temperatury poczekamy do przyszłego miesiąca, a dokładniej do końcówki pierwszego tygodnia sierpnia. To wtedy właśnie temperatura powinna ponownie wzrosnąć do około 30 °C w ciągu dnia i 20 °C w nocy. Wtedy też na dłuższy czas pożegnamy się z burzami i opadami deszczu, przynajmniej w centralnej i północnej części Polski.