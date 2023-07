Wygodne i ekologiczne. W tych sandałach dojdziesz do każdego celu

W zasadzie to tylko podeszwa i kilka pasków. Ale każdy, kto kiedykolwiek próbował znaleźć idealne, wielozadaniowe sandały wie, że ta sztuka wcale nie jest prosta. Jeśli więc właśnie zmagacie się z tym zadaniem, koniecznie sprawdźcie tę propozycję od Keen.

Fot. materiały prasowe

Sandały Elle, bo o nich mowa, to najbardziej wszechstronne sandały damskie, z jakimi mieliście do czynienia. Mimo że mają rekreacyjny sznyt, z powodzeniem sprawdzą się jako element typowo miejskiego outfitu - dostępne wersje kolorystyczne są stonowane i eleganckie.

Sportowa strona Elle przejawia się w konstrukcji buta. Jak na produkt marki outdoorowej przystało, jest on leciutki i bardzo wygodny. Projektanci Keen zadbali o to, aby każdy krok był lekki i przyjemny.

Gumowa podeszwa zewnętrzna zyskała podwyższoną przyczepność, natomiast podeszwa środkowa została wyłożona wkładką EVA, która zapewnia całodzienny komfort noszenia. Warto wspomnieć, że na powierzchni wkładki zastosowano bazującą na naturalnych probiotykach powłokę Eco Odor Control, która blokuje rozwój mikrobów, tworzących nieprzyjemne zapachy.

Keen zadbał również o to, aby Elle można było zaliczyć do nurtu mody zrównoważonej. Sandały są wyposażone w elastyczne paski, wykonane w 100 proc. z przetworzonych plastikowych butelek PET. Podeszwa natomiast została wyprodukowana z juty, co pozwoliło zmniejszyć zużycie gumy.

Sandały Elle są dostępne w oficjalnym sklepie Keen. Na stornie marki znajdziecie również inne modele. Sprawdźcie, być może również przypadną wam do gustu?