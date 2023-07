Lekarze wysłani przez Morawieckiego wywołali skandal w Gruzji. To próbowali wynieść od Saakaszwilego

Mateusz Przyborowski

Z espół polskich lekarzy, na osobiste polecenie Mateusza Morawickiego, poleciał do Gruzji, by zbadać Micheila Saakaszwilego. Na miejscu doszło do poważnego incydentu, bo jeden z medyków ukrył w bucie próbkę krwi byłego prezydenta. Sprawa wywołała niemały skandal – zdążył już ją skomentować gruziński premier, a pełniący obowiązki ambasadora RP w Tbilisi został wezwany na dywanik.