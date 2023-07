Lubisz look w stylu sporty? A może w głowie zawrócił Ci streetwearowy luz? Zastanawiasz się, jak włączyć jego elementy do swojej letniej garderoby? Poniżej znajdziesz kilka ciekawych propozycji. Warto jednak uzupełnić swoją szafę o to, co niezbędne. Znajdź produkty w swoim stylu i już dziś zastanów się, na jakie sety postawisz latem.

Sposób numer 1: wybierz odpowiedni T-shirt

Klasyczna bawełniana koszulka o luźnym kroju sprawdzi się w męskich stylówkach, ale nie tylko. Koszulki męskie adidas będą dobrą opcją do jeansów czy dresowych joggerów. Jednak odnajdą się również w damskich setach z ołówkową spódnicą – wtedy zwiąż koszulkę w talii, a całość uzupełnij minimalistycznymi trampkami lub masywnymi sneakersami. Po głowie chodzi Ci koszulka Nike damska? Longlseeve DF Pacer Crew lub klasyczna Nike Sportswear Essential Oversized w czarnej kolorystyce będzie pasować zarówno do dopasowanych legginsów, jak i zwiewnej plisowanej spódnicy.

Sposób nr 2: pokochaj kolarki i szorty

W Twojej szafie nie może zabraknąć spodenek – luźnych z bawełny lub poliestru i bardziej dopasowanych typu bikery. Sprawdź spodenki Jordan męskie lub te od Nike. Czarne szorty ESS FLC Shorts z kieszeniami odnajdą się w wielu setach. Uzupełnij je pasującą hoodie lub postaw na sportowy top i sneakersy o koszykarskim DNA. Spodenki Nike damskie, takie jak szare Essential Shorts Women’s będą się dobrze prezentowały z wysokimi skarpetami, jednolitym body i czapką z daszkiem. Skusisz się na propozycję Nike Training Pro 3’’ Shorts? Zestaw je z crop topem, uzupełnij nerką, a na wierzch narzuć oversize’ową koszulę z podwiniętymi rękawami. Dobrą opcją są też bikery. W latach 80. i 90. nosiły je Madonna czy Księżna Diana, dzisiaj z kolei najczęściej spotkasz je w stylizacjach Hailey Bieber czy sióstr Kardashianek. Łącz je z masywnymi sneakersami i szeroką bluzą lub butami na koturnie, crop topem i luźną marynarką.

Sposób nr 3: postaw na białe sneakersy

Nikogo nie dziwi już łączenie białych kicksów z oficjalnym lookiem – garniturem, ołówkową spódnicą czy marynarką. Fani streetwearu doskonale wiedzą, że białe sneakersy to must have, który można nosić do wszystkiego. Dresowe joggery i crop top w towarzystwie białych butów Puma Mayze Classic WNS będą się dobrze prezentowały. Jednak możesz je nosić również z krótką denimową spódnicą i basicowym T-shirtem czy szortami i bluzą o krótkim kroju. Sprawdzą się w bardziej oficjalnym wydaniu? Tak! Co powiesz na Nike Air Max 90 GTX, którymi uzupełnisz look z chinosami i koszulą? A może skusisz się na damskie białe sneakersy Fila Disruptor i przełamiesz nimi zestaw z dopasowaną małą czarną i nerką przerzuconą przez ramię?

Sposób nr 4: oprócz sneakersów klapki i sandały

Obok sneakersów latem przydadzą Ci się klapki basenowe, które wykorzystasz również w miejskich setach. Kultowe Crocs Classic z pewnością zadbają o Twoją wygodę i podkręcą niejeden codzienny look, nadając mu streetwearowego charakteru. A dla najmłodszych polecamy sandały dziecięce. W juniorskich setach sprawdzą się sandały adidas Adilette lub Nike Kawa Slides. Jednak to nie jedyne markowe propozycje, które podkręcą dziecięcy look latem. Jedno jest pewne – sprawdzą się nie tylko na plaży, ale i w przydomowym ogródku czy na mieście.

Sposób nr 5: dopełnij set akcesoriami

Nie zapomnij również o tym, co doda charakteru każdej stylówce. Myślisz, że czapka z daszkiem pasuje tylko do legginsów, topu i sportowej kurtki? A może, że jedynym przeznaczeniem nerki lub plecaka typu worek jest look w stylu sporty? Nie tylko! Wysokie skarpety w towarzystwie szortów, crop topu, nerki i czapki z daszkiem sprawią, że zyskasz prawdziwie streetwearowy letni set. A może skusisz się na miejskie klapki, bikery, luźny T-shirt, miejski plecak o bucket hat? Latem nie zapomnij również o butelce z przefiltrowaną wodą i o okularach przeciwsłonecznych.

