Decyzja Polski ws. ukraińskiego zboża to "nieprzyjazny i populistyczny krok, który poważnie wpłynie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarkę Ukrainy" – stwierdził premier Ukrainy Denys Szmyhal. W ten sposób odniósł się do zapowiedzi, że Polska nie otworzy granic dla produktów zbożowych od 15 września, umożliwiając jedynie ich tranzyt.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal skrytykował decyzję Polski ws. ukraińskiego zboża Fot. Andrzej Iwanczuk / REPORTER

Szmyhal krytykuje decyzję Polski ws. zboża z Ukrainy

W środę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska nie otworzy granic dla ukraińskiego zboża od 15 września br. – Realizujemy przy tym jednocześnie tranzyt i ułatwiamy eksport – dodał szef polskiego rządu.

Zapowiedź ta spotkała się z ostrą krytyką ze strony Ukrainy. Oficjalnie odniósł się do niej w mediach społecznościowych premier Ukrainy Denys Szmyhal. "Rosja zakłóciła inicjatywę zbożową, niszczy infrastrukturę portów czarnomorskich i po raz kolejny prowokuje światowy kryzys żywnościowy. W tym krytycznym momencie Polska zamierza nadal blokować eksport ukraińskiego zboża do UE" – stwierdził.

Szef ukraińskiego rządu ocenił, że jest to "nieprzyjazny i populistyczny krok, który poważnie wpłynie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarkę Ukrainy". "Wzywamy partnerów i Komisję Europejską, by zapewnili niezakłócony eksport ukraińskiej żywności do UE. To solidarność nie tylko z Ukrainą, ale także ze światem, który potrzebuje naszego zboża" – dodał.

28 kwietnia Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. 2 maja KE poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, które obowiązywały do 5 czerwca i zostały przedłużone do 15 września bieżącego roku.

Ile zboża trafiło z Ukrainy do Polski?

W kwietniu tego roku, po wprowadzeniu embargo na produkty spożywcze z Ukrainy, portal Wirtualna Polska dotarł do ukraińskich danych dotyczących eksportu produktów rolnych. Ich źródłem są ukraińskie rejestry państwowe.

Z zestawienia wynika, że od lipca 2022 do marca 2023 roku zarejestrowano prawie 98 tys. transakcji dotyczących eksportu produktów rolnych z Ukrainy. Do Polski trafiły 4 miliony ton zboża, paszy i nasion roślin oleistych z Ukrainy.

Daje to Polsce piąte miejsce na liście importerów ukraińskich produktów z tych grup. Przed naszym krajem są Rumunia, Chiny, Turcja i Hiszpania, a za nami Włochy, Węgry, Holandia, Egipt i Niemcy.