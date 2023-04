Zboże z Ukrainy wciąż zalega w Polsce. Wiadomo, ile surowca trafiło do naszego kraju

W ostatnich dniach Polska wprowadziła embargo na produkty spożywcze z Ukrainy. Ostatecznie ustalono, że Warszawa zgadza się jedynie na tranzyt, ale będzie on w plombowanych wagonach. Ile jednak zboża z Ukrainy pojawiło się na polskim rynku do tej pory?

Wiadomo, ile zboża z Ukrainy wjechało do Polski. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Na polskim rynku ze względu na wojnę w Ukrainie pojawiło się bardzo dużo zboża z tego kraju

Kilka dni temu wprowadzono na nie embargo. Wiadomo jednak, ile surowca trafiło do Polski do tej pory

Portal Wirtualna Polska dotarła do ukraińskich danych dotyczących eksportu produktów rolnych. Ich źródłem są ukraińskie rejestry państwowe.

"W zestawieniu, do którego dotarliśmy, zarejestrowano niemal 98 tysięcy transakcji dotyczących eksportu produktów rolnych z Ukrainy od lipca 2022 do marca 2023 r. Można je segregować według różnych kryteriów, m.in. rodzaju produktów, państw, do których trafiały produkty, regionów świata oraz firm-eksporterów i firm-importerów" – czytamy na stronie portalu.

Ile zboża trafiło z Ukrainy do Polski?

– Korzystamy z tej bazy i nie zdarzyło się, żeby zawierała niewiarygodne informacje. Sprawdziliśmy też transakcje dotyczące naszej firmy. Wszystko się zgadzało – powiedział WP przedsiębiorca sprowadzający zboże z Ukrainy.

Te dane pokrywają się z danymi z rejestru polskiego Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego. Portal zwraca uwagę, że jednak zestawienie GIW było cząstkowe, gdyż obejmowało tylko importerów pasz i tylko ze stycznia i lutego 2023 roku.

A dane ukraińskie są dokładniejsze. Wynika z nich, że od lipca 2022 roku do marca 2023 roku do Polski trafiły 4 mln ton zboża, paszy i nasion roślin oleistych z Ukrainy.

Daje to Polsce piąte miejsce na liście importerów ukraińskich produktów z tych grup. Przed naszym krajem są Rumunia, Chiny, Turcja i Hiszpania, a za nami Włochy, Węgry, Holandia, Egipt i Niemcy.

Dodajmy, że we wtorek minister rolnictwa Robert Telus przekazał mediom podczas konferencji prasowej, że Polska i Ukraina porozumiały się ws. tranzytu zboża.

– Z pełnym sukcesem zakończyliśmy rozmowy ze stroną ukraińską – ogłosił minister. Jak wyjaśnił, przywrócony zostanie przewóz towarów tranzytem przez Polskę. Ustalono, że transporty będą oplombowane i konwojowane przez polskie służby. Chodzi o objęcie ich system systemem SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) i GPS.

Polska wprowadza kontrolę ukraińskiego tranzytu przez nasz kraj

– Udało się doprowadzić do takich mechanizmów, które spowodują, że żadna tona zboża z Ukrainy nie zostanie w Polsce, że towary będą przewożone tranzytem przez Polskę. Przede wszystkim przez pewien czas będzie konwój, konwój każdego transportu przez Polskę – wyjaśnił Telus.

Z kolei minister rozwoju Waldemar Buda dodał do tego, że nowe regulacje zakażą wycofywania się z tranzytu ukraińskich produktów rolnych. – Przejazd ukraińskich towarów przez Polskę zostanie uruchomiony w piątek o północy. Ten czas jest potrzebny na wydanie dwóch rozporządzeń ministra – mówił dalej minister.

W weekend prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że polski rząd wprowadzi zakaz handlu ukraińskimi produktami rolniczymi na terenie Polski z powodu asymetrii polskiego i ukraińskiego rozwoju przedsiębiorstw rolniczych. Rozporządzenie weszło wtedy w życie.