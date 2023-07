Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) poinformowała o rozbiciu siatki szpiegowskiej złożonej z 15 agentów narodowości rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej. Grupa ta miała wysadzić w Polsce pociągi jadące na Ukrainę.

ABW informuje: Rosja straciła siatkę szpiegowską. Miała wysadzać pociągi Fot. Tomasz Kawka/East News

ABW: Rozbito siatkę szpiegów w Polsce

Pociągi z pomocą wojskową i humanitarną jadące z Polski do Ukrainy miały zostać wysadzone przez rosyjską grupę szpiegowską. Według ABW grupa działała w naszym kraju od stycznia do lipca 2023 roku.

Jak podają służby wywiadu, szpiedzy mieli przygotowywać ataki terrorystyczne – agenci byli bezpośrednio sterowani przez rosyjski wywiad wojskowy GRU. Co więcej, do ich zadań należało również podburzanie polskiej opinii publicznej przeciwko Ukrainie i NATO. Jak dowiedziała się "Gazeta Polska" zadania do wykonania agenci otrzymywali zdalnie wprost z Moskwy. Po ich zakończeniu inkasowali wynagrodzenie w kryptowalutach (głównie bitcoinach), które wymieniali na gotówkę. Jak podaje gazeta, akta sprawy, do których dotarto, liczą aż 66 tomów. Znajdują się tam materiały wskazujące m.in., że szpiedzy planowali wysadzenie pociągów z transportami broni i pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

– Dlatego do pierwszych zatrzymań doszło w takim, a nie innym terminie. Ryzyko zamachów było zbyt duże, aby dalej obserwować grupę – tłumaczyła osoba znająca szczegóły sprawy, cytowana przez GP. Siatka szpiegowska powstała na początku bieżącego roku, niespełna rok po rosyjskim ataku na Ukrainę.

Rosyjska siatka szpiegowska rozbita w marcu

Jak już informowaliśmy w naTemat inna jednostka szpiegowska, która pracowała dla Rosjan, rozbita została w marcu bieżącego roku. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali wtedy w tej sprawie łącznie sześć osób, a w związku z działaniami siatki na trasach kolejowych oraz w krajowej infrastrukturze krytycznej wprowadzono alert bezpieczeństwa.

Także pod koniec lutego 2023 r. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku informowało o zatrzymaniu Rosjanina oskarżonego o szpiegostwo. Został on złapany w kwietniu 2022 roku. Działał w naszym kraju do 2015 roku. Jednak dopiero w lutym 2023 roku poinformowano o tym oficjalnie.

Rosyjskiego szpiega interesowało szczególnie rozmieszczeniu poszczególnych jednostek wojskowych, ich struktura organizacyjna i etatowa, faktyczny stan etatowy, struktura dowodzenia, uposażenie żołnierzy, a także szczegóły dotyczące uzbrojenia poszczególnych pododdziałów, rodzaju używanego sprzętu i uzbrojenia, zasady komunikacji i łączności. Uzyskane informacje mężczyzna przekazywał następnie rosyjskiej służbie wywiadowczej.