Putin grozi Polsce. "Zachodnie ziemie to dar od Stalina. Jak zapomną, to przypomnimy"

Maciej Karcz

W piątek Władimir Putin spotkał się z członkami Krajowej Rady Bezpieczeństwa. Podczas rozmów rosyjski prezydent odniósł się do Polski. – Ich ziemie to dar od Stalina. Jak o tym zapomną, to my przypomnimy – zagroził Władimir Putin.