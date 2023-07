Jak nie dać się okraść na urlopie? 7 porad, które zwiększą twoje bezpieczeństwo w podróży

Jadąc na wakacje myślimy głównie o jego przyjemnych aspektach. Nie możemy jednak zapominać, że podczas jego trwania mogą nam się również przydarzyć niemiłe sytuacje, takie jak na przykład kradzieże. Jak się przed nimi uchronić? Oto lista 7 praktycznych porad.

fot. unsplash.com / Artem Beliaikin

Wakacje to czas radości, relaksu i odkrywania nowych miejsc. Niestety, turyści przyciągają uwagę złodziei, którzy nie zawahają się wykorzystać chwili naszej nieuwagi. Aby uniknąć przykrych niespodzianek i zapewnić sobie spokojne wakacje, warto przestrzegać kilku praktycznych zasad bezpieczeństwa. Oto lista 8 porad, które zmniejszą ryzyko kradzieży podczas urlopu.

1. Zabezpiecz swoje wartościowe przedmioty

Nigdy nie noś ze sobą dużej ilości gotówki i wartościowych przedmiotów. Wybierz tylko te, które są niezbędne podczas podróży. Jeśli nie masz wyboru i musisz mieć przy sobie większą ilość pieniędzy w gotówce, odpowiednio ją zabezpiecz. Idealnym rozwiązaniem może okazać się użycie antykradzieżowej, płaskiej saszetki, którą z łatwością schowasz pod ubraniem.

2. Uważaj na tłumy i zatłoczone miejsca

Tłumy i zatłoczone atrakcje turystyczne są rajem dla kieszonkowców. Zachowaj szczególną ostrożność na dworcach, targach, plażach czy podczas festiwali. Chwila nieuwagi może cię tam słono kosztować. Unikaj też osób, które podchodzą do turystów, próbując sprzedać im rzeczy takie jak bransoletki, zegarki, róże, czy breloki. Zdarza się, że mają oni na celu tylko odwrócenie twojej uwagi, by ich wspólnicy mieli szansę na kradzież portfela, który wyciągniesz, by uiścić opłatę.

Jeśli wiesz, że będziesz przebywać w takich miejscach (a z pewnością będziesz, przecież jedziesz właśnie po to, by zwiedzać), zadbaj o to, żeby maksymalnie utrudnić potencjalnym złodziejom dostęp do twoich rzeczy.

3. Uważaj na publiczny transport

Autobusy, pociągi, tramwaje, czy metro są często ulubionym celem złodziei. Trzymaj się z dala od otwartych okien i drzwi oraz pilnuj swoich bagaży. Nigdy nie pozostawiaj swoich walizek, czy plecaka bez nadzoru nawet na chwilę. Unikaj też pokazywania swoich drogich urządzeń elektronicznych w publicznym transporcie, aby nie przyciągać nimi uwagi złodziei.

4. Nie licz swoich pieniędzy w miejscach publicznych

Niby każdy o tym wie, ale czasem o tym zapominamy. Zamiast wyciągać całą zawartość swojego portfela na ulicy, żeby sprawdzić, czy stać nas na daną atrakcję, czy kosztowną pamiątkę, lepiej udać się do ustronnego miejsca. Albo płacić kartą, co pozwoli na sprawdzenie stanu naszego konta przez telefon.

5. Unikaj osamotnionych miejsc w nocy

Ta zasady dotyczy nie tylko uniknięcia potencjalnych kradzieży, ale też ogólnego zwiększenia swojego bezpieczeństwa w trakcie podróży. Podczas nocnych wypadów trzymaj się głównych, oświetlonych ulic i unikaj odosobnionych obszarów, szczególnie w nieznanych miejscach. Staraj się też zawsze spacerować z kimś u swego boku.

Warto rozważyć noszenie przy sobie gwizdka, który bez problemu spakujesz w bagaż podręczny. W razie wystąpienia zagrożenia możesz w niego zagwizdać. Nie tylko zwróci to uwagę innych ludzi mogących znajdować się w pobliżu, ale też może wystraszyć złodzieja.

6. Uważaj na nowo poznanych ludzi

Bądź ostrożny w nawiązywaniu kontaktów z nieznajomymi, zwłaszcza jeśli wykazują nadmierne zainteresowanie twoimi planami podróży czy miejscem zakwaterowania. Nie zdradzaj zbyt wielu szczegółów, które mogłyby ujawnić, jaki jest stan twojego portfela.

Oczywiście wszystko z głową. Nie każdy, kto szuka nowych znajomości ma wobec ciebie złe zamiary. Musisz zdać się na swoją intuicję.

7. Zawsze miej ze sobą kopie dokumentów

Podczas podróży najlepiej miej przy sobie kopie ważnych dokumentów, takich jak paszport czy dowód tożsamości, które możesz zostawić na przykład w hotelowym sejfie. W razie kradzieży ułatwi to załatwienie formalności w lokalnej ambasadzie czy konsulacie. Możesz także trzymać zdjęcia swoich plików na bezpiecznym internetowym dysku, do którego hasło masz tylko ty.

