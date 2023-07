Ogromny pożar chemikaliów w Zielonej Górze. Będzie ewakuacja części miasta

Prezydent Zielonej Góry przekazał, że miasto rozpoczyna ewakuację mieszkańców z sołectwa Przylep. – Zostaną oni przewiezieni autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji do wyznaczonych przez miasto miejsc – poinformował Janusz Kubicki. W Przylepie płonie składowisko odpadów chemicznych.

Pożar w Zielonej Górze. Fot. NewsLubuski/East News

W Zielonej Górze po południu zwołano pilnie posiedzenie sztabu kryzysowego w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w związku z tym pożarem.

Ogromny pożar w Zielonej Górze. Będzie ewakuacja części miasta

"Rozpoczynamy ewakuację mieszkańców z sołectwa Przylep. Mieszkańcy zostaną przewiezieni autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji do wyznaczonych przez miasto miejsc" – poinformował około godz. 19 prezydent miasta Janusz Kubicki.

"Prosimy o szybkie przygotowanie się do ewakuacji i zabranie ze sobą tylko najpotrzebniejszych rzeczy" – napisał.

Krótko po pierwszym komunikacie doprecyzował: "Kolejny komunikat dotyczący ewakuacji podamy jak najszybciej. Czekamy na wyniki badania powietrza, które potwierdzą konieczność ewakuacji".

Na miejscu jest bardzo dużo straży. Sytuacja jest niebezpieczna

W tej chwili aż 44 zastępy straży pożarnej walczą z pożarem hali z chemikaliami. Jest tam bardzo niebezpiecznie, a rzecznik lubuskiej straży pożarnej mówi o "niekontrolowanych wybuchach" na miejscu pożaru.

Przypomnijmy: zgłoszenie o pożarze składowiska odpadów chemicznych strażacy otrzymali przed godziną 15.30. Pożar gaszą nie tylko strażacy na ziemi, ale też z powietrza samoloty gaśnicze. Na miejscu działają także zespoły ratownictwa chemicznego.

Strażacy nie wiedzą, co jest dokładnie w beczkach, dlatego też gaszą pożar z zewnątrz. St. kpt. Arkadiusz Kaniak powiedział mediom, że w beczkach na terenie hali składowane były różne substancje chemiczne. – Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie to były konkretnie związki, wiemy, że mamy do czynienia z substancjami niebezpiecznymi – wskazał wcześniej, cytowany przez Radio Opole.