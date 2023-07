"Tam jest cała tablica Mendelejewa". Wielkiemu pożarowi w Przylepie można było zapobiec

W Zielonej Górze, a dokładnie w Przylepie pali się magazyn, gdzie składowane są toksyczne odpady chemiczne. Jak się okazuje o tym, że to miejsce jest niebezpieczne, wiedziano od lat. "Tam jest cała tablica Mendelejewa" – ostrzega teraz posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic, która w przeszłości zajmowała się tą kwestią.

O tym, że w Przylepie są niebezpieczne substancje, wiedziano od lat. Fot. WIOŚ/strona www

Przypomnijmy: zgłoszenie o pożarze składowiska odpadów chemicznych strażacy otrzymali przed godziną 15.30. Pożar gaszą nie tylko strażacy na ziemi, ale też z powietrza samoloty gaśnicze. Na miejscu działają ponadto zespoły ratownictwa chemicznego.

Pożar w Zielonej Górze. "Tam jest cała tablica Mendelejewa"

Obecnie niemal 50 zastępów straży pożarnej walczy z tym pożarem. Jest tam bardzo niebezpiecznie, a rzecznik lubuskiej straży pożarnej mówi o "niekontrolowanych wybuchach" na miejscu pożaru. O tym, że to składowisko jest niebezpieczne, wiedziano jednak od lat.

"Pali się hala z toksycznymi odpadami w Przylepie. Od 2018 razem z Ruchem Miejskim pyskowaliśmy, że to składowisko, które zostawili przestępcy, w końcu się spali, zatruwając okolicę. Tam jest cała tablica Mendelejewa. Spychologia prezydenta Janusza Kubickiego, który nie chciał wziąć odpowiedzialności i zrzucał obowiązek utylizacji na marszałkinię Elżbietę Polak. Kiedy ewakuacja mieszkańców?" – napisała w sobotę wieczorem posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.

Posłanka przypomniała również interwencję Ruchu Miejskiego Zielona Góra z października 2018 roku. "Już w 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zwracał uwagę na liczne nieścisłości związane ze składowaniem odpadów przez spółkę AWINION w tej hali" – alarmowali wtedy aktywiści.

Kontrole WIOŚ wykazały liczne nieprawidłowości

Co istotne, WIOŚ w grudniu 2014 roku przeprowadził oględziny tego terenu i stwierdził szereg nieprawidłowości jak m.in. brak środków zapobiegania i likwidowania skażeń substancjami niebezpiecznymi czy rozszczelnienie pojemników/beczek, w których magazynowane są odpady. "Jednocześnie stwierdzono, że część hali magazynowej (około połowy) jest nieprzejezdna, ze względu na zastawienie drogi kontenerami/beczkami/pojemnikami z odpadami. Świadczyć to może o zamiarze nieprzekazania tych odpadów do uprawnionego odbiorcy, który mógłby dokonać unieszkodliwienia (lub odzysku) odpadów oraz o możliwości zagrożenia porzucenia odpadów wewnątrz hali przez firmę AWINION Sp. z o.o." – przekazał wówczas WIOŚ.

Będzie ewakuacja części miasta

W sobotę wieczorem prezydent Zielonej Góry przekazał, że miasto rozpoczyna ewakuację mieszkańców z sołectwa Przylep. – Zostaną oni przewiezieni autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji do wyznaczonych przez miasto miejsc – poinformował Janusz Kubicki.

Krótko po pierwszym komunikacie doprecyzował jednak: "Kolejny komunikat dotyczący ewakuacji podamy jak najszybciej. Czekamy na wyniki badania powietrza, które potwierdzą konieczność ewakuacji".