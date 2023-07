Powyborcze trzęsienie ziemi w Hiszpanii. Do rządu może wejść skrajna prawica

Przedterminowe wybory w Hiszpanii wygrała centroprawicowa Partia Ludowa (PP) – wskazują sondaże exit poll opublikowane po zamknięciu lokali wyborczych. Do utworzenia rządu PP będzie jednak potrzebowała koalicji ze skrajnie prawicową Vox, którą kilka dni temu poparł Jarosław Kaczyński.

Wybory w Hiszpanii wygrała Partia Ludowa, której liderem jest Alberto Núñez Feijóo Fot. MIGUEL RIOPA/AFP/East News

Wyniki wyborów w Hiszpanii. Wygrywa prawica

Głosowanie w przyspieszonych wyborach w Hiszpanii zakończyło się o godz. 20:00 czasu polskiego. Zostały one ogłoszone w pod koniec maja po tym, jak socjaldemokratyczna partia premiera Pedro Sáncheza poniosła porażkę w wyborach regionalnych.

Wyniki exit polls wskazują na to, że władzę w Hiszpanii przejmie teraz prawica. Najlepszy wynik uzyskała centroprawicowa Partia Ludowa (PP), która jednak nie da rady utworzyć samodzielnego rządu. Jej lider Alberto Núñez Feijóo będzie musiał najprawdopodobniej nawiązać koalicję z partią Vox. Oznacza to, że w hiszpańskim rządzie po raz pierwszy od śmierci generała Franco mogą pojawić się skrajnie prawicowi ministrowie.

W hiszpańskim Kongresie Deputowanych zasiada 350 osób, przez co utworzenia większościowego rządu potrzebnych jest 176 mandatów. Exit poll GAD3 dla Mediaset daje Partii Ludowej i Vox łącznie 181 mandatów, co oznaczałoby możliwość utworzenia większościowego rządu. Z kolei w sondażu Sigma Dos większość prawicy wisi na włosku: może ona uzyskać łącznie od 169 do 177 mandatów.

Kaczyński wsparł skrajną prawicę w Hiszpanii

Jak pisaliśmy w naTemat.pl partia Vox jest mocno powiązana ideologicznie z dyktaturą wojskową Francisco Franco z ubiegłego wieku. Vox zwalcza prawa kobiet, dostęp do aborcji i ochronę osób LGBTQ+. Partia jest również antyimigrancka i ma wielu sceptyków wobec zmian klimatycznych. Jest mocno "kościelna" i sprzyja Władimirowi Putinowi.

Swojego oficjalnego poparcia postanowił udzielić jej niedawno prezes PiS PiSJarosław Kaczyński. "Chciałbym zwrócić się do państwa z prośbą o poparcie Vox-u, partii Santiago Abascala, partii, która zabiega o bezpieczną i silną Hiszpanię, byście mogli żyć w spokoju i rozwijać się. By te sprawy, które obecnie są problemem, były rozwiązywane. By wielka przeszłość Hiszpanii, była również wielką przyszłością" – przekonywał na tym nagraniu rozpowszechnianym w internecie czołowy polityk PiS.

"Aby zwyciężyć, trzeba pracować. Zwracam się do wszystkich zwolenników Vox-u o wielką aktywność, do ostatniej chwili. O zwycięstwo trzeba walczyć do końca. Ono przyjdzie w Hiszpanii. Wierze, że przyjdzie także w naszym kraju, że będziemy razem zmienić Europę ku lepszemu" – dodał.