Niesamowita wygrana polskich siatkarzy w Lidze Narodów! Białoczerwoni pokonali USA i mają złoto!

Niezwykle emocjonujące spotkanie rozegrała drużyna Nikoli Grbicia. Polscy siatkarze pokonali w finale Ligi Narodów drużynę ze Stanów Zjednoczonych i tym samym sięgnęli po złoto! Trzecie miejsce tego samego dnia wywalczyli Japończycy sensacyjnie wygrywając z Włochami.

Polska zdobyła złoto w siatkarskiej Lidze Narodów. Fot. Piotr Hukalo/East News

Polska reprezentacja w składzie: Grzegorz Łomacz, Jakub Popiwczak, Marcin Janusz, Paweł Zatorski, Aleksander Śliwka, Bartosz Bednorz, Bartosz Kurek, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Łukasz Kaczmarek, Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Tomasz Fornal i Wilfredo Leon wygrała siatkarską Ligę Narodów!

Białoczerwoni pod wodzą trenera Nikoli Grbicia rozbili w niedzielę wieczorem w gdańskiej Ergo Arenie reprezentację Stanów Zjednoczonych 3:1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18) i zdobyli złoto!

Najwięcej punktów w spotkaniu zdobył atakujący Łukasz Kaczmarek (25), który na co dzień gra w polskim klubie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Drugim bohaterem spotkania z pewnością jest libero Paweł Zatorski, który w czwartym secie przyjmował każdą piłkę i nie raz ocalił polską drużynę.

Sensacją tego dnia była także wygrana Japonii, która stanęła na ostatnim stopniu podium. Czarny koń tych rozgrywek pokonał w gdańskiej Ergo Arenie reprezentację Włoch. Włosi przy stanie 0:2 doprowadzili do tie-breaka, ale mimo to i tak to drużyna z Azji okazała się lepsza wgrywając ostatniego seta 15:9.

Czytaj także: https://natemat.pl/468062,liga-narodow-terminarz-gier-polskich-siatkarzy-i-siatkarek