Kluczowe tygodnie w grze o igrzyska. Znamy dokładny terminarz reprezentacji Polski

Nie ulega wątpliwości, że przed siatkarskimi reprezentacjami pań i panów dużo ważnego grania w 2023 roku. Właśnie poinformowano o szczegółowych terminarzach Ligi Narodów. Panie zaczną grę 30 maja w tureckiej Antalyi, a panowie 7 czerwca w japońskiej Nagoi. Finał mężczyzn odbędzie się w Gdańsku.

Biało-Czerwoni rozpoczną grę w Lidze Narodów od turnieju w Japonii. Każdy punkt będzie istotny w perspektywie IO. Fot. Lukasz Laskowski/Xinhua News/East News

Polska po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem turnieju finałowego VNL

W 2023 roku w siatkówce rozgrywane będą kwalifikacje do IO 2024

Polscy siatkarze w poprzednim sezonie zdobyli brązowe medale Ligi Narodów

Kibice siatkówki w kraju nad Wisłą już mogą zacierać ręce. W Polsce zostanie rozegranych kilka ważnych turniejów, z udziałem zarówno kobiecej, jak i męskiej reprezentacji. Gra toczyć się będzie o dużą stawkę, bo igrzyska olimpijskie w Paryżu. Przynajmniej w teorii, bo w przypadku kwalifikacji olimpijskich każde zwycięstwo będzie cenne. Istotny jest bowiem ranking FIVB, w którym tylko najlepsze i najlepsi będą mogli liczyć na uśmiech losu.

Od dalekiej Japonii do finałowego Gdańska

W czwartkowe popołudnie podano dokładny terminarz Siatkarskiej Ligi Narodów, w skrócie VNL, jeśli mowa o rozgrywkach panów.

Choć żaden z turniejów mężczyzn nie odbędzie się w Polsce, Biało-Czerwoni otrzymali wyróżnienie w postaci organizacji turnieju finałowego. Ten odbędzie się w okresie wakacyjnym, tj. 19-23 lipca w gdańskiej Ergo Arenie. Spoglądając na krótką historię VNL, czyli od 2018 roku, to pierwsza taka sposobność, żeby Polska była gospodarzem tej imprezy.

Poprzedniczka Ligi Narodów, czyli Liga Światowa, gościła już z finałowym graniem u nas. Dwa razy areną zmagań był katowicki Spodek (2001 i 2007), raz rzeczona Ergo Arena (2011) i raz Tauron Arena w Krakowie (2016). Polakom po zwycięstwo, zbierając razem LŚ i VNL, udało się tylko w jednym przypadku. To był sukces w 2012 roku podczas finałów w bułgarskiej Sofii.

Kiedy Biało-Czerwoni rozpoczną granie w edycji 2023? Drużynę trenera Nikoli Grbicia czeka trochę jeżdżenia po świecie. Wicemistrzowie świata zaczną od wyprawy do Japonii.

W Nagoi już pierwszy mecz będzie hitem, bo Polacy zmierzą się z Francuzami, aktualnymi mistrzami olimpijskimi. Następnie Biało-Czerwoni po czterech spotkaniach przeniosą się do Europy, konkretniej do Holandii. W Rotterdamie czekać będą np. Włosi, czyli nadarzy się okazja do rewanżu za przegrany finał mistrzostw świata z 2022 roku.

Po europejskim graniu Polacy... powrócą do Azji. Tym razem wybór padł na Filipiny. W Pasay City polscy siatkarze zmierzą się m.in. z trzecią drużyną MŚ 2022, Brazylią.

Terminarz gier Polaków w fazie grupowej VNL:

7.06, g. 11:00, Polska – Francja, Nagoya (Japonia)

8.06, 11:00, Polska – Iran, Nagoya

9.06, 9:10, Polska – Bułgaria, Nagoya

11.06, 11:40, Serbia – Polska, Nagoya

21.06, 20:00, Niemcy – Polska, Rotterdam (Holandia)

22.06, 20:00, Holandia – Polska, Rotterdam

24.06, 13:00, Polska – USA, Rotterdam

25.06, 12:30, Włochy – Polska, Rotterdam

5.07, 9:00, Polska – Słowenia, Pasay City (Filipiny)

7.07, 5:00, Polska – Brazylia, Pasay City

8.07, 9:00, Polska – Kanada, Pasay City

9.07, 13:00, Japonia – Polska, Pasay City

Panie zagrają o igrzyska w Łodzi?

Niewiele wiadomo w kwestii VNL pań. Organizatorzy nie zdradzili jeszcze konkretów, wiadomo jedynie, gdzie będą grać Polki i kiedy rozpoczną rywalizację. Biało-Czerwone pierwszy turniej zagrają w Turcji. Do tego dołożyć trzeba jeszcze wyprawę do Chin oraz Korei Południowej.

Dla Polek każde zwycięstwo będzie istotne. Zespół trenera Stefano Lavariniego nie ma takiego komfortu jak panowie, będący na czele rankingu FIVB.

Pocieszające może być jednak to, że w Polsce zostanie rozegrany turniej kwalifikacyjny do IO 2024. Panie miałyby rywalizować w Łodzi. Oficjalnego potwierdzenia brak, ale z kilku źródeł można wnioskować, że szanse na to są bardzo duże. Taki scenariusz mógłby być istotny dla zespołu, który przed własną publicznością potrafił tak dobrze zagrać podczas MŚ 2022.