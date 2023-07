Niebawem zaczną się nagrania do nowej edycji programu "The Voice Kids". "Super Express" dowiedział się, kto tym razem zasiądzie w fotelu jurorskim. Okazuje się, że szansę dostała Natasza Urbańska. Kto jeszcze będzie trenował młodych wokalistów i wokalistki?

Natasza Urbańska zasiądzie w fotelu jurorskim? fot. Artur Zawadzki/REPORTER

"The Voice Kids" to jeden z bardziej lubianych, familijnych formatów TVP. Wielu młodych artystów z całej polski miało już okazję spróbować swoich sił w talent show. Pod koniec kwietnia odbył się finał 6. sezonu. Teraz trwają przygotowania do kolejnego.

Ostatnio pojawiły się pogłoski na temat tego, że z programem rozstaje się jurorka – Cleo. "Nie wierzymy w żadne plotki i jedziemy dalej!" – zareagowała na to, sugerując, że jednak nie opuszcza formatu.

Skład jurorski na 7. edycję "The Voice Kids"

Tymczasem "Super Express" donosi, że w "The Voice Kids" nadal będziemy mogli oglądać Cleo. Zostają też ponoć Tomson i Baron. Dawida Kwiatkowskiego, który odszedł po ostatnim finale, ma zastąpić... Natasza Urbańska.

– Natasza zachwyciła zagranicznych twórców formatu "The Voice". Byli zaskoczeni, że wcześniej nikt się o nią nie upomniał (...) Uwielbia pracę z dziećmi, z pewnością będzie dla nich wielkim wsparciem. Nauczy ich nie tylko śpiewu, ale też tego, jak zachowywać się na scenie i odpowiednio dobrać układ choreograficzny – zdradziło źródło tabloidu.

Przypomnijmy: żona Janusza Józefowicza jest aktorką i wokalistką, kojarzoną przede wszystkim ze Studiem Buffo i programem "Przebojowa noc" emitowanym na TVP1. Nieraz próbowała swoich sił w preselekcjach do Eurowizji – niestety bezskutecznie.

Jak dotąd sama zainteresowana nie zareagowała na te doniesienia. Wejście na plan ma nastąpić pod koniec wakacji. Portal SE.pl zwrócił też uwagę na to, że od pewnego czasu mówiło się o angażu Mariny Łuczenko-Szczęsnej. "W ostatniej chwili podjęto decyzję o tym, że nie będzie ona zaangażowana w ten format" – czytamy.

Odejście Kwiatkowskiego z "The Voice"

Dawid Kwiatkowski po ostatnim odcinku 6. sezonu "The Voice Kids" opublikował zaskakujący komunikat. Oświadczył, że żegna się z dziecięcym talent-show. "Kiedy w zeszłym roku usiadłem na tym nieziemsko wygodnym fotelu w pierwszy dzień przesłuchań w ciemno, czułem już, że robię to ostatni raz. Pamiętam, jak we wrześniu zaczęły się bitwy i kompletując tria, powiedziałem do siebie: 'stary, zrób to dobrze, robisz to ostatni raz i mają być to bitwy fenomenalne'. Takie były. Dzięki mojej wspaniale słuchającej wszystkich naszych rad drużynie" – zaczął. Wokalista napisał, że lata temu producent, reżyser i scenarzysta programów telewizyjnych, Rinke Rooyens obiecywał mu fotel jurora w show. Dotrzymał słowa. Kwiatkowski oznajmił, że otrzymał propozycję wzięcia udziału w 7. sezonie, ale tym razem z niej nie skorzysta.

"Kilka tygodni temu dostałem propozycję wzięcia udziału w kolejnej edycji i pewnym głosem powiedziałem Dominikowi, mojemu menadżerowi, że już nie chcę, że już wystarczy. Serce mówi mi 'Well done Dawid, Twoja misja w tym programie się zakończyła', a serca słucham jak babci" – stwierdził artysta.

Czemu odchodzi z programu? Dawid nie chce, aby obowiązki związane z pracą przy programie kolidowały z jego muzycznymi planami. Teraz chce bardziej skupić się na sobie.

"Moje muzyczne plany i cele na przyszłe lata będą wymagały ode mnie większego skupienia na komponowaniu muzyki, co oznacza, że moja drużyna nie miałaby trenera na wyciągnięcie ręki tak, jak dotychczas, a jestem ostatni do robienia czegoś na pół gwizdka. Oglądając ten program w telewizji Wam, widzom, może wydawać się on bardzo lekki, ale jego tworzenie bynajmniej do lekkich nie należy" – wyjaśnił.

Juror nie omieszkał podziękować ekipie oraz swoimi kolegom - Cleo oraz Tomsonowi i Baronowi. Podkreślił jednak, że nie żegna się z telewizją na zawsze.