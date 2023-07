Cleo odchodzi z "The Voice Kids". Nieoficjalnie podano, kto wskoczy na jej miejsce

Cleo nie będzie już pełniła roli jurorki w "The Voice Kids", mimo że była związana z programem od jego drugiego sezonu, zasiadając na czerwonym fotelu. Jak donosi portal Pudelek, ta niespodziewana decyzja zaskoczyła całą ekipę produkcyjną. Wiadomo jednak, że na jej miejsce wskoczy inna uznana piosenkarka. O kim mowa?

Cleo żegna się z "The Voice Kids" Fot. Instagram.com / @thevoicekids

Cleo żegna się z "The Voice Kids". Która artystka przejmie fotel jurorki?

"Przesłuchania w ciemno" nowej, siódmej edycji "The Voice Kids" mają się rozpocząć w sierpniu br., a emisja show dla najmłodszych wokalistów zaplanowana jest na początek 2024 r. W jury w kolejnej edycji formatu TVP nie zabraknie Tomsona i Barona.

Tymczasem okazuje się, że w składzie jurorskim nie zobaczymy już Cleo, która sama dotychczas nie zdecydowała się na oficjalne pożegnanie w sieci. Nadmieńmy, że piosenkarka została jurorką w drugiej edycji programu. Z jej drużyny show zwyciężyły dwie osoby: Ania "AniKa" Dąbrowska i Mateusz Krzykała.

Plejadzie udało się ustalić, że fotel Cleo ma przejąć Natasza Urbańska. Żona Janusza Józefowicza jest aktorką i wokalistką, kojarzoną przede wszystkim ze Studiem Buffo i programem "Przebojowa noc" emitowanym na TVP1. Nieraz próbowała swoich sił w preselekcjach do Eurowizji - niestety bezskutecznie.

Przypomnijmy, że kolega Cleo, Dawid Kwiatkowski przez sześć edycji był jurorem w "The Voice Kids". Z jego drużyny zwyciężyło dwóch uczestników. Wokalista też zdecydował się pożegnać z programem. Ponad dwa miesiące temu zamieścił na swoim profilu na Instagramie post, w którym tłumaczył dlaczego, zdecydował się odejść. "Moje muzyczne plany i cele na przyszłe lata będą wymagały ode mnie większego skupienia na komponowaniu muzyki, co oznacza, że moja drużyna nie miałaby trenera na wyciągnięcie ręki tak, jak dotychczas, a jestem ostatni do robienia czegoś na pół gwizdka. Oglądając ten program w telewizji Wam, widzom, może wydawać się on bardzo lekki, ale jego tworzenie bynajmniej do lekkich nie należy" – wyjaśnił.

Początkowo media spekulowały o tym, że jego następcą może zostać 21-letni Kuba Szmajkowski. Potem zasugerowano, że to Marina Łuczenko-Szczęsna przejmie fotel jurora. Następnie jednak pojawiały się pogłoski, że informacje o zaangażowaniu żony Wojciecha Szczęsnego są mocno przesadzone. Później w mediach krążyły wiadomości, że to Roksana Węgiel może objąć rolę trenerki. Pytano również o to Grzegorza Hyżego. Niedawno zaś dziennikarze Party.pl przeprowadzili rozmowę z Blanką Stajkow. – Nie myślałam o tym, ale myślę, że jeśli byłaby taka opcja, to oczywiście – oznajmiła w rozmowie z serwisem. – Na pewno stawiałabym na to, że nie można się poddawać i trzeba robić to, co się kocha – podkreśliła "Bejba".

Kariera Cleo

Joanna Klepko z zawodu jest architektką krajobrazu, ale to muzyka stała się jej światem. Przełomowym momentem w karierze okazała się współpraca z producentem muzycznym, Donatanem. W 2014 roku nagrali płytę "Hiper/Chimera", na której znalazła się jej hitowa piosenka "My Słowianie".

Z tym utworem Cleo zdobyła wiele nagród, a nawet wystąpiła w konkursie Eurowizji, gdzie zajęła ostatecznie 14. miejsce. Od tamtej pory zaczęła pojawiać się na największych polskich festiwalach.

Wydawała kolejne piosenki, które trafiały na listy przebojów. Artystka ma też na swoim koncie udział w "Tańcu z gwiazdami", w którym zajęła 3. miejsce.

O jej życiu prywatnym jednak niewiele wiadomo. Wokalistka nie chce opowiadać o tym w mediach. Swego czasu jednak zrobiła wyjątek. Okazało się, że ma brata bliźniaka. Piotr Klepko zajmuje się matematyką oraz fizyką. Mimo wielu różnic rodzeństwo zawsze trzymało się razem i do dziś są ze sobą blisko. Na początku pandemii brat Cleo miał problemy zdrowotne. To był trudny czas dla całej ich rodziny. Piosenkarka zadedykowała nawet utwór Piotrowi. Nadała mu tytuł "Fighter".

– Brat na tamten czas po prostu walczył w szpitalu. Był to bardzo ciężki czas dla nas, ale na szczęście mój brat się okazał fighterem i wszystko idzie ku dobremu – wyznała w jednym z wywiadów.

Nie ukrywała, że wyjątkowo ciężko przeżyła tamte chwile. Zdradziła, że musiała się wówczas odciąć zupełnie od rodziców i brata. Kontaktowali się tylko telefonicznie.

– Nie chcę się wdawać w szczegóły, bo nigdy tego nie mówię. Staram się to trzymać w tajemnicy, ale wszystko było ponad moje siły. Na szczęście mój brat trafił na cudownych lekarzy i pielęgniarki. Jestem im ogromnie wdzięczna. (...) Są anioły na tej ziemi i to jest pewne – dodała.