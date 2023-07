Prowadzisz własną działalność? Sprawdź, co może Ci zaoferować bank dla firm

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, konto firmowe może przydać Ci się zarówno na co dzień, jak i w szczególnych sytuacjach. Dobry bank dla firm usprawni Twoje działania dzięki szybkim przelewom lub zapewnieniu nowoczesnego terminala płatniczego. Z kolei, jeśli szukasz źródeł finansowania biznesu, linia kredytowa czy leasing są do Twojej dyspozycji.

Zarządzanie finansami łatwiejsze z kontem firmowym

W większości przypadków przepisy nie narzucają przedsiębiorcom, aby mieli rachunki firmowe. Czemu więc właściciele – zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw – decydują się na założenie osobnego konta dla swojej firmy?

Głównym argumentem, aby mieć osobne konto dla firmy jest oddzielenie finansów osobistych od biznesowych. Takie rozwiązanie zapewnia przejrzystość, lepszą kontrolę pieniędzy w firmie, a także łatwiejszy dostęp do informacji. Znacznie łatwiej przeszukać historię rachunku, który jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą. Prościej również ocenić kondycję firmy, kiedy stan konta jasno wskazuje na to, czy biznes generuje zysk, czy też przynosi straty.

Transparentność to cecha, z której skorzystasz nie tylko Ty jako przedsiębiorca. W przypadku kontroli albo rocznego badania biegłych rewidentów pracownikom znacznie wygodniej będzie analizować operacje na koncie biznesowym niż w przypadku łączenia finansów firmowych z osobistymi.

Terminal płatniczy dla wygody Twojej i Twoich klientów

Zarówno preferencje zakupowe Polaków, jak i nowe przepisy związane z terminalami płatniczymi składają się na rosnącą popularność transakcji bezgotówkowych. Klienci coraz częściej zamiast gotówki noszą przy sobie wyłącznie kartę lub telefon. Do realizowania płatności bezgotówkowych niezbędny jest natomiast terminal płatniczy.

Najlepiej by był to model wyposażony w możliwość płatności zbliżeniowych, gdyż klienci coraz częściej zamiast plastikowej karty mają przy sobie smartfon lub zegarek z NFC. W lokalach gastronomicznych czy punktach usługowych wygodnie jest mieć terminal bezprzewodowy, by nie musieć np. prosić klienta restauracji o odejście od stolika, jeśli będzie chciał zapłacić za posiłek kartą.

Polacy nie chcą płacić gotówką nawet w przypadku, kiedy zamawiają produkty czy posiłki do domu. Tutaj z kolei atutem każdego dostawcy będzie terminal SoftPos, czyli możliwość przyjmowania płatności zbliżeniowych za pomocą urządzenia bezprzewodowego lub aplikacji w smartfonie. O preferencjach płatniczych świadczą liczby. Według danych fundacji Polska Bezgotówkowa w 2022 roku odnotowano prawie 40-procentowy wzrost obrotu transakcji bezgotówkowych w porównaniu do 2021 roku. Sama liczba transakcji wzrosła o 28%.

Leasing i kredy inwestycyjny dla Twojej firmy

Konto firmowe to również sposób na pozyskanie źródeł finansowania. Takie rozwiązania mogą okazać się pomocne zarówno w sytuacji, kiedy potrzebujesz środków na bieżące wydatki, jak i w momentach, gdy planujesz rozwinąć żagle i poczynić ważne dla dalszego rozwoju inwestycje.

W utrzymaniu płynności finansowej biznesu może pomóc linia kredytowa w koncie firmowym, z której korzystasz tylko, kiedy jest to niezbędne. Dzięki temu minimalizujesz koszty pozyskania pieniędzy, a jednocześnie masz do nich dostęp bez dodatkowych formalności.

Z kolei w przypadku inwestycji optymalnym pod względem kosztów rozwiązaniem może być kredyt inwestycyjny, np. na pojazdy, sprzęty czy maszyny. Taka forma finansowania zakupu zazwyczaj jest optymalna pod względem podatkowym, gdyż część kosztów związanych z inwestycją możesz zamortyzować. Jednocześnie nie musisz czekać z wprowadzeniem innowacji. Dzięki temu konkurencja Cię nie wyprzedzi, a zyski uzyskane poprzez inwestycje szybko zrekompensują wydatki.

Rozwijaj działalność i korzystaj z produktów skrojonych pod przedsiębiorców

Konto firmowe to nie tylko wygoda zarządzania finansami Twojego przedsiębiorstwa, ale również cenne i łatwo dostępne źródło wiedzy na temat kondycji firmy. Oddzielając finanse osobiste od firmowych, zyskujesz również dostęp do rozwiązań dedykowanych przedsiębiorcom, jak wspomniane terminale płatnicze czy leasing.

Wreszcie – założenie konta firmowego to kolejny krok do profesjonalizacji swojej działalności gospodarczej. W ten sposób stajesz się partnerem nie tylko dla banku, ale również wiarygodną firmą dla swoich kontrahentów. Zyskujesz możliwości do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, a także skrojone do Twoich potrzeb rozwiązania na chwile kryzysu.