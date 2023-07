To byłaby prawdziwa bomba! Hajto chce zawalczyć w klatce z boiskowym rywalem sprzed 20 lat

Maciej Karcz

T omasz Hajto przystąpił do nowopowstałej federacji organizującej walki w klatce - Clout MMA. Już niebawem na premierowej gali zmierzy się z byłym siatkarzem Zbigniewem Bartmanem. Hajto wskazał już, z kim chciałby zmierzyć się w kolejnym starciu. Chodzi o dawnego boiskowego rywala. – Jak go ściągniecie, to zawalczę za darmo – deklaruje "Hajtowy".