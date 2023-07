Media na całym świecie obiegła smutna wiadomość o śmierci Pameli Blair. 73-latka była znaną amerykańską aktorką, piosenkarką i tancerką. W Polsce znana przede wszystkim z serialu "Sabrina, nastoletnia czarownica".

Nie żyje Pamela Blair. Fot. Facebook / Pamela Blair

Zmarła Pamela Blair. Aktora w ostatnich latach walczyła z chorobą

Informację o odejściu Pameli Blair przekazał portal Deadline.com. Artystka zmarła w niedzielę (23 lipca) w swoim domu w Phoenix w Arizonie po długiej chorobie.

O jej śmierci napisała też koleżanka ze spektaklu "A Chorus Line", Baayork Lee. "Z przykrością muszę powiedzieć, że moja 'siostra', Pam Blair, poszła bawić się ze swoimi kolegami (z 'A Chorus Line') wśród chmur" – czytamy w poście Lee na Facebooku.

Obchodziły urodziny tego samego dnia. "Zawsze pisałyśmy do siebie, bez względu na to, gdzie byłyśmy" – dodała artystka. "Jesteś teraz wolna, Pammie, więc tańcz, tańcz, tańcz pośród gwiazd" – zwróciła się do zmarłej przyjaciółki.

Kariera Pameli Blair

Pamela przyszła na świat w 1949 roku w Bennington w stanie Vermont. Od młodzieńczych lat interesowała się aktorstwem i tańcem. Była też bardzo wysportowana. Jej marzeniem było dołączyć do zespołu Radio City Rockettes.

Miała zaledwie 16 lat, gdy przeprowadziła się do Nowego Jorku. Tam uczęszczała do szkoły baletowej. Potem też studiowała aktorstwo w HB Studio. Michael Bennett szukał wtedy aktorek do swojej sztuki. Pamela zgłosiła się na casting i dostała rolę w "Promises, promises".

I tak zaczęła się jej kariera na deskach teatrów. Za jej największą rolę uznaje się tę w musicalu "A Chorus Line" z 1975 roku.

Przez lata kariery grywała też w filmach i serialach. Wystąpiła m.in. w "Bill Cosby Show" i "Sabrina, nastoletnia czarownica", gdzie wcieliła się w postać matki tytułowej bohaterki. Łącznie Blair dostała angaż w ponad 20 produkcjach filmowych i telewizyjnych.

Wśród tych, które przyniosły jej największą popularność, znalazły się: opera mydlana "Wszystkie moje dzieci", za którą dostała nominację do nagrody Emmy oraz "Jej wysokość Afrodyta" Woody’ego Allena.

Prywatnie Pamela od 1984 roku była żoną aktora i reżysera Dona Scardino. Para rozwiodła się w 1991 roku.