Nowe fakty ws. tragedii pod Kielcami. Policjanci przesłuchali już 19-letniego kierowcę

19-latek, który we wtorek w nocy śmiertelnie potrącił w Bielinach trzech mężczyzn stojących na chodniku, złożył zeznania. Jak tłumaczył policjantom, tuż przed wypadkiem przed maskę samochodu wybiegł mu pies i nie chcąc go uderzyć, wykonał nagły skręt i stracił panowanie nad kierownicą.

W wypadku pod Kielcami zginęło trzech mężczyzn. To było przyczyną tragedii? Fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

Policjanci pod nadzorem prokuratora wciąż próbują ustalić, co doprowadziło do wtorkowej tragedii w Bielinach pod Kielcami. Jak informowaliśmy w naTemat, w trzech mężczyzn, którzy znajdowali się na chodniku, wjechał 19-letni kierowca. Pomimo długiej reanimacji służb medycznych, ich życia nie udało się uratować. Ofiary były w wieku 41, 44 i 45 lat, to mieszkańcy powiatu kieleckiego.

W wypadku pod Kielcami zginęło trzech mężczyzn. Co było przyczyną tragedii?

Policjanci wstępnie ustalili, że 19-latek kierujący fordem najprawdopodobniej stracił panowanie nad autem, na skutek czego zjechał na chodnik, gdzie potrącił mężczyzn. Teraz pojawiają się nowe informacje w tej sprawie, ponieważ funkcjonariuszom udało się już przesłuchać kierowcę.

Jak podaje RMF FM, mężczyzna zeznał, że tuż przed wypadkiem przed maskę jego samochodu wybiegł pies. Tłumaczył, że nie chcąc w niego uderzyć, wykonał nagły manewr skrętu, po czym stracił panowanie nad autem i wypadł z drogi.

Stacja informuje też, że w miejscu tragedii nie było monitoringu, więc nie ma żadnych nagrań, które mogłyby potwierdzić słowa młodego kierowcy. Okoliczności wypadku wyjaśnia kielecka prokuratura.

Wiadomo też, że 19-latek z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Wcześniej informowaliśmy już, że w momencie wypadku mężczyzna był trzeźwy. Policjanci przekazali, że po tym, jak kierowca potrącił pieszych, auto uderzyło w ogrodzenie i dachowało na prywatnej posesji.

– Mężczyźnie pobrano także krew na zawartość alkoholu, a także środków odurzających w organizmie. Na ten moment prowadzimy czynności, które przede wszystkim dadzą nam odpowiedź na temat przyczyn, jakie doprowadziły do tego tragicznego w skutkach zdarzenia – przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka KMP w Kielcach, cytowana przez Radio Kielce.

Do zdarzenia doszło około godz. 23:00 na ul. Kieleckiej. To fragment drogi wojewódzkiej nr 753, która łączy Kielce z Ostrowcem Świętokrzyskim. Akcja służb trwała do godz. 5:00 nad ranem.