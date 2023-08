Margot Robbie i Ryan Gosling to dziś gwiazdy. Nie uwierzycie, jak wyglądały ich pierwsze nagrania

"Barbie" króluje w kinach. Nawet jeżeli ktoś nie oglądał filmu, pewnie natknął się na zdjęcia lub nagrania, jak Margot Robbie i Ryan Gosling wyglądają w rolach słynnej lalki i jej chłopaka Kena. Jak jednak prezentowali się na swoich pierwszych nagraniach, które można znaleźć w sieci? Sprawdźmy to!

Fot. Po lewej Margot Robbie w serialu "City Homicide", 2008 rok. Po prawej: Ryan Gosling podczas swojego występu, 1991 rok. Źródło: YouTube

Rozśpiewany i taneczny Ryan

Na stronie IMDb – największej na świecie internetowej bazie danych dotyczących filmów – przy nazwisku Ryan Gosling widnieje informacja, że aktor debiutował w 1995 roku w serialu dla dzieci "Czy boisz się ciemności?". Zagrał w jednym epizodzie (pt. "The Tale of Station 109.1"). Na YouTube można znaleźć m.in. krótki fragment odcinka, gdzie młodziutki Gosling występuje na ekranie u boku znanego aktora komediowego Gilberta Gottfrieda.

To jednak nie jest najwcześniejsze nagranie z Ryanem Goslingiem, jakie można znaleźć w sieci. Najwięcej archiwalnych filmików z jego udziałem pochodzi z 1992 roku. To właśnie w pierwszej połowie lat 90. Gosling występował w Klubie Myszki Miki, popularnym programie muzycznym dla dzieci (do Klubu "należały" też m.in. Britney Spears i Christina Aguilera). W poniższym nagraniu można zobaczyć go np., jak w wieku 12 lat udaje na scenie Elvisa do piosenki "Hound Dog".

Co ciekawe, to tam poznał i zaprzyjaźnił się z Justinem Timberlake'iem, późniejszym członkiem boysbandu N Sync, a potem solowym piosenkarzem i artystą. Przez chwilę chłopcy byli nawet współlokatorami.

"Zrywaliśmy się do parku lub na plan zdjęciowy filmu »Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki«. Piliśmy mleczne shake'i. Byliśmy takimi gangsterami" – wspominał z uśmiechem Timberlake w programie The Jonathan Ross Show w 2013 roku.

W 2017 roku Gosling był jedną osób zaproszonych do brytyjskiego talk-show komediowego The Graham Norton Show. Tam musiał na wizji skonfrontować się z innym nagraniem z jego dzieciństwa, z czasów zanim jeszcze stał się częścią wspomnianego Klubu Myszki Myki.

Mowa o jego występie w grupie tanecznej Elite Dance Studio, gdzie występował jako jedyny chłopak wśród żeńskiego zespołu. Gosling zdradził w programie intrygującą rzecz, która niezamierzenie trafnie koresponduje z pewnymi spostrzeżeniami jego najnowszego filmu – "Barbie".

Aktor mówił bowiem, że jeżeli wtedy jakiś zespół miał w składzie chłopaka... to gwarantowało mu zwycięstwo. Poniżej nagranie z tego występu.

W sieci istnieje jednak jeszcze wcześniejsze nagranie, dokładnie z 1991 roku, na którym Gosling śpiewa piosenkę "When a Man Loves a Woman" Michaela Boltona, a następnie tańczy na scenie u boku swojej siostry – Mandi Gosling.

W opisie filmiku widnieje informacja, że taśma pochodzi z prywatnej kolekcji osoby, która nagrała ten występ. "To Ryan Gosling na mormońskim konkursie talentów pod koniec 1991 roku ze swoją siostrą Mandi" – czytamy w opisie. "To było, zanim trafił do Klubu Myszki Miki. Moja rodzina i ja byliśmy tam wtedy i wszystko sfilmowaliśmy. Kilka lat później znaleźliśmy ten pokryty kurzem film w naszym garażu, więc wrzuciliśmy go na YouTube!". Na nagraniu ma 11 lat.

Samantha Swire, właścicielka sklepów Kiwi Kraze sprzedających mrożone jogurty, która w młodości występowała na scenie z Goslingiem, powiedziała w 2020 roku magazynowi "People": "Wszyscy go uwielbiali. Można było wyczuć, że coś osiągnie".

Sam Gosling odniósł się do udostępnianych nagrań na Twitterze w 2015 roku. Przyznał, że swoją przygodę z rozrywką zaczynał dość wcześnie i podziękował za możliwość analizy samego siebie sprzed lat.

Kryminalna Margot

Zupełnie inaczej sprawa ma się z Margot Robbie, która swój ekranowy debiut zaliczyła w 2008 roku w australijskim serialu kryminalnym "City Homicide". Aktora wystąpiła w odcinku zatytułowanym "Somersaulting Dogs", wcielając się tam w rolę Caitlin Brentford.

W opisie odcinka czytamy, że jest to historia "nastolatka, którego powieszone ciało zostaje odnalezione w damskiej toalecie w miejscowym liceum. Czy był zastraszany przez innych uczniów, że postanowił dokonać takiego czynu? W chwili, gdy nad sprawą zaczyna pracować wydział zabójstw, lokalna społeczność jest na granicy wybuchu wściekłości". Jak widać, nie ma tu wzmianki o postaci Robbie, zachował się natomiast krótki fragment tego odcinka z jej udziałem. Wynika z niego, że to właśnie jej postać odnalazła zwłoki chłopaka.

Margot ma na tym nagraniu 18 lat (pięć dni przed emisją odcinka, czyli 2 lipca, obchodziła swoje urodziny).

Jeszcze w tym samym roku Margot można było zobaczyć w niskobudżetowym filmie akcji "Vigilante", który w chwili powstawania tego tekstu ma ocenę 2,6/10 na stronie IMDb. Z opisu na stronie filmowej możemy się dowiedzieć, że jest to swoisty revenge-movie. Robbie gra tam postać Cassandry, partnerki głównego bohatera, która zostaje zgwałcona i zabita. Jej chłopak postanawia zemścić się na ludziach, którzy tego dokonali.

Już po obejrzeniu samego zwiastuna można się zastanawiać, dlaczego ocena jest... tak wysoka?

Warto też wspomnieć, że w tym samym Margot występowała też australijskim serialu "Neighbours" w powracającej roli Donny Freedman (w latach 2008-2011). W artykule opublikowanym na serwisie "Digital Spy" w 2010 roku możemy przeczytać, że aktorka była początkowo zszokowana faktem, że dostała angaż do tej produkcji.

Sądziła, że wypadła tak źle na przesłuchaniu, że nawet nie czekała na telefon od producentów, by poznać ich decyzję. Zamiast tego wybrała się ze swoim chłopakiem na wakacje do Kanady, by jeździć na snowboardzie.

Dwa dni po jej przyjeździe na miejsce otrzymała telefon, że dostała rolę.

Co ciekawe, w 2022 roku aktorka zrobiła krótkie cameo w finale wspomnianego serialu.

Wszystkie z powyższych nagrań przypominają jedynie, że każdy gdzieś zaczynał i nieraz droga do sukcesu prowadziła przez sceniczne występy w srebrnych spodniach MC Hammera czy telewizyjnych operach mydlanych.

Jak podaje strona "Celebrity Net Worth", wartość Margot Robbie szacuje się obecnie na 40 milionów dolarów. Ryan Gosling według tego samego źródła jest warty 70 milionów dolarów.