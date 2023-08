Polacy pokochali ten dostępny od ręki samochód. Jego producent proponuje duże rabaty

10 536. Tyle egzemplarzy modelu Toyota Corolla wyjechało na nasze drogi w pierwszym półroczu 2023 roku. Tym samym auto japońskiej produkcji cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem kierowców w naszym kraju. Jego popularność napędza dostępność od ręki w atrakcyjnej cenie, w tym duże rabaty i świetne warunki finansowania.

Toyota Corolla to samochód osobowy cieszący się ogromnym zainteresowaniem Polaków. Producent oferuje auto w atrakcyjnej cenie, z wysokimi rabatami i świetnymi warunkami finansowania. Materiały prasowe / Toyota

Toyota Corolla Sedan, w której tak bardzo zakochali się Polacy, to nazywane "rodzinną limuzyną" bogato wyposażone auto z ekonomicznym silnikiem. Znajdująca się pod maską benzynowa jednostka napędowa 1.5 l o mocy 125 KM nastawiona jest na niskie zużycie paliwa. W zestawie z sześciobiegową skrzynią manualną spala od 5,6 l/100 km. Przy przekładni automatycznej Multidrive S pomiar ten zaczyna się od 5,8 l/100 km.

Samochód z eleganckim nadwoziem typu sedan o reprezentacyjnym charakterze przyciąga nabywców czterech kółek również komfortowym wnętrzem. Duży rozstaw osi (2700 mm) zapewnia wygodę podróżowania dla pasażerów przednich i tylnych foteli. Rodzinne wyprawy za kierownicą ułatwia spory i ustawny bagażnik o pojemności 471 l. Obrazu całości dopełniają bogate wyposażenie i szeroka gama akcesoriów.

W wersji Comfort standard wyposażenia obejmuje 16-calowe felgi aluminiowe, dwustrefową klimatyzację, kamerę cofania, podgrzewane lusterka, skórzaną kierownicę, 8-calowy ekran systemu multimediów Toyota Touch 2, interfejsy Apple CarPlay i Android Auto. Systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense to m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów.

W pakiecie Tech znalazły się dodatkowo m.in. inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu, przednie i tylne czujniki parkowania, podgrzewane fotele przednie czy system multimedialny Toyota Smart Connect z inteligentnym asystentem głosowym i nawigacją w chmurze. Natomiast wyposażenie Style dorzuca chociażby światła główne i tylne w technologii LED czy przyciemniane tylne szyby.

– Toyota Corolla Sedan to samochód dla osób, które poszukują komfortu i przestrzeni dla rodziny oraz sporego bagażnika. Nadwozie typu sedan daje Corolli dodatkową funkcję reprezentacyjną. Auto oferujemy w bardzo korzystnej cenie, porównywalnej z o wiele mniejszymi modelami z segmentu B. Z myślą o firmach przygotowaliśmy też atrakcyjne formy finansowania Corolli, które pozwolą utrzymać koszty użytkowania na niskim poziomie – mówi Mariusz Sękalski, Manager Marketingu Produktu w Toyota Central Europe.

W przypadku Corolli Sedan dostępność od ręki to nie wyświechtany slogan. Dilerzy Toyoty stawiają na natychmiastowy odbiór samochodu. To rodzinne auto można nabyć w cenie hatchbacka z segmentu B, czyli samochodu z segmentu niższego. Ceny Toyoty Corolli Sedan w wersji Comfort z pakietem Tech rozpoczynają się od 92 900 zł (skrzynia manualna) oraz od 99 400 zł (skrzynia automatyczna). Dla firm producent przewidział zaś atrakcyjne formy finansowania. W programie leasingowym KINTO One miesięczna rata za auto w wersji Comfort z pakietem Tech wynosi dla firm 1011 zł netto (umowa na 36 miesięcy), a dla użytkowników indywidualnych 1244 zł brutto.

To nie koniec, bo przy zakupie dodatkowych akcesoriów, takich jak nakładki progowe, tylny spojler w kolorze nadwozia, koła zimowe, pakiet Protection czy zabezpieczenie antykradzieżowe Meta System w technologii Bluetooth Low Energy, nabywcy modelu samochodu z 2022 roku mogą liczyć na wysokie rabaty sięgające nawet 4770 zł.

Toyota Corolla Sedan 1.5 w ofercie specjalnej dostępna jest w wersji Comfort z pakietem Tech lub w wersji Comfort z pakietami Tech i Style, w ośmiu kolorach nadwozia (w tym pięć lakierów metalizowanych i dwa perłowe) i dwóch kolorach tapicerki materiałowej (w kolorze czarnym lub w kolorze brązowym z beżowymi wstawkami). Oferta specjalna obejmuje model z 2022 roku.