Wybierając się na wakacje do Chorwacji samochodem, zwykle chcemy przejechać trasę jak najszybciej i jedziemy prosto do celu. Jeśli mamy jednak trochę czasu w rezerwie, jest sporo miejsc, które warto przy okazji odwiedzić. Co zobaczyć w drodze do Chorwacji?

fot. unsplash.com / Dope Masters

Jest wiele sposobów na to, aby szybko dostać się do Chorwacji. Część osób wybiera podróż samolotem, co będzie najszybszą opcją w wypadku kiedy zarezerwowany nocleg znajduje się w miejscu przylotu. Inni na swój środek transportu wybiorą samochód. Tutaj czas dojazdu znacząco będzie się różnił w zależności od miejsca naszego wyjazdu i punktu docelowego. Można jednak założyć, że średnio taka podróż będzie trwała około 15 godzin.

Nie ma wątpliwości co do tego, że dla jednego kierowcy jest to spore wyzwanie, dlatego sporo osób decyduje się na wymienianie osoby za kierownicą co kilka godzin. Inni śpią w pojazdach na stacjach benzynowych lub zabierają w trasę namiot, w którym decydują się spać gdzieś po drodze. Taka podróż bywa bardzo męcząca i po przyjeździe, zamiast cieszyć się właśnie rozpoczętym urlopem, lądujemy w łóżku na kilkugodzinnym odsypianiu.

Nasz początek urlopu wcale jednak nie musi wyglądać w ten sposób. Każda z tras, którą mamy do wyboru przebiega przez piękne miasta i oferuje wiele atrakcji, które warto zobaczyć. Zależnie od tego, jaką ilością czasu dysponujemy, możemy zatrzymać się w nich tylko na chwilę, albo i na noc, co pozwoli nam kolejnego dnia ruszyć w dalszą trasę w pełni wypoczętymi.

Gdzie warto zatrzymać się po drodze do Chorwacji? Przedstawiamy kilka naszych propozycji.

Smażony Ser i zwiedzanie Huty Vitkovice w Ostrawie

Dla tych, którzy lubią zatrzymywać się często i na dłużej niż kilkanaście minut idealną propozycją do odwiedzenia będzie czeska Ostrawa, znajdująca się nieopodal granicy. Na miejscu możemy wpaść do jednej z licznych restauracji i zjeść słynny smažený sýr s tatarskou omáčkou, czyli nic innego, jak smażony ser z sosem tatarskim.

W Ostrawie znajduje się również największa w Czechach huta, w tej chwili funkcjonująca jako swego rodzaju skansen przemysłowy. Na miejscu możemy podziwiać metalurgiczne wyroby, a także wypić kawę w najwyżej położonej w mieście, bo aż na 345 m n.p.m., kawiarni Bolt Tower. Cały obszar nazywa się Dolne Witkowice i uchodzi za narodowy zabytek.

To bardzo ważne miejsce na mapie miasta nie tylko ze względu na walory wizualne, ale i kulturowe. To właśnie tam od lat organizowane są festiwale muzyczne przyciągające tłumy, takie jak Colours of Ostrava (który przy okazji bardzo polecamy!). Osobom, które wolą tradycyjne, mniej industrialne zabytki, z pewnością spodoba się Zamek Śląskoostrawski, który znajduje się nieopodal.

UFO i DinoPark w Bratysławie

Kolejnym wartym odwiedzenia miejscem po drodze do Chorwacji jest Bratysława, stolica Słowacji. To urokliwe miasto o bogatej historii i zabytkowej architekturze, chociaż jest stosunkowo niewielkie, oferuje wiele atrakcji, które można zwiedzić w ciągu jednego dnia. Znajdzie się tam coś zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Wizytę w Bratysławie zacznijcie od Zamku Bratysławskiego, który jest jednym z najważniejszych zabytków miasta. Z jego murów można podziwiać przepiękne widoki na Bratysławę i Dunaj. Na terenie Zamku znajduje się także piękny Park Bratysławski.

Następnie przespacerujcie się urokliwymi uliczkami Starego Miasta, gdzie znajduje się wiele zabytkowych budynków, kawiarnie i restauracje. Możecie zobaczyć tam między innymi słynny Ratusz Staromiejski i Bramę Michalską, które są charakterystycznymi symbolami miasta.

Swoją nazwą do odwiedzenia może też zachęcić UFO Observation Deck. Jednak nie dajcie się zwieść — nie zaobserwujecie stamtąd żadnych pozaziemskich statków. Budynek zawdzięcza swoją nazwę kształtowi, który przypomina latający spodek i pełni funkcję tarasu widokowego. Usytuowany jest na moście SNP, który znajduje się nad Dunajem. Zarówno dzieci, jak i dorośli będą zachwyceni możliwością podziwiania panoramy miasta z takiej wysokości.

Jeśli jesteście na wycieczce z dziećmi, które nadal będą głodne wrażeń, idealnym miejscem do wybawienia się będzie wesołe miasteczko DinoPark. Tam najmłodsi mogą spotkać ruchome modele dinozaurów i poznać fascynujący świat tych prehistorycznych olbrzymów.

Wiedeńska opera i Dom Morza

Wiedeń to jedno z tych miejsc na liście, w których warto zatrzymać się na choć jedną noc. Ceny za prywatny pokój, zakładając, że nie jest to weekend, rozpoczynają się już od 300 zł przy czterech osobach.

Zwiedzanie można rozpocząć od Starego Miasta, gdzie znajdują się najważniejsze zabytki Wiednia, takie jak Katedra św. Szczepana, Ratusz Wiedeński, a także Prater z charakterystycznym kołem widokowym Wiener Riesenrad. Jeśli jesteście miłośnikami sztuki, koniecznie zobaczcie słynną Wiedeńską Operę. Nawet jeśli nie planujecie obejrzeć żadnego spektaklu, to warto obejrzeć ten piękny budynek z zewnątrz.

Pasjonatom przyrody spodoba się Burggarten – publiczny ogród, w którym można odpocząć i podziwiać różnorodne rośliny. Z kolei na obiad lub szybką przekąskę polecamy wybrać się na Naschmarkt – słynny targ spożywczy, gdzie można spróbować różnorodnych potraw z kuchni świata.

Dzieci, ale i nie tylko, zachwyci Tiergarten Schönbrunn, które jest najstarszym zoo na świecie, położonym w urokliwym Parku Schönbrunn. Można zobaczyć tam ponad 700 gatunków zwierząt, w tym słynne pandy, słonie i pingwiny. Nie lada gratką będzie też tak zwany Dom Morza, czyli oceanarium, w którym można podziwiać różnorodne gatunki ryb i przejść się po kładce umieszczonej nad dużym zbiornikiem ze zwierzętami morskimi.

Parlament w Budapeszcie i nocleg nad Balatonem

Jeśli jedziemy trasą, która przebiega przez Węgry, będzie to świetna okazja do odwiedzenia Budapesztu, stolicy Węgier. Na terenie miasta znajduje się wiele zabytków, które warto odwiedzić. Do najważniejszych należy Wzgórze Zamkowe z pięknym Budynkiem Węgierskiego Parlamentu, znanym z charakterystycznych kopuł, a także Kościół Matki Boskiej Wspomożycielki, który oferuje przepiękne widoki na Dunaj i panoramę miasta.

Inną ciekawą atrakcją są Łaźnie Gellerta, w których można się zrelaksować w termalnych basenach w otoczeniu przepięknej architektury.

Zainteresowani kulturą i historią powinni odwiedzić także Muzeum Sztuk Pięknych i Muzeum Narodowe Węgier. Wielu turystów przybywa także na Wyspę Małgorzaty, gdzie można spacerować, piknikować i korzystać z rozrywek na świeżym powietrzu.

Jadąc dalej, trafimy nad Balaton, czyli największe jezioro Środkowej Europy, którego powierzchnia wynosi aż 592 metry kwadratowe. To idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek i relaks nad wodą, która jest stosunkowo ciepła.

Nad Balatonem można wynająć kajak, żaglówkę lub rower wodny. W okolicy znajdują się również liczne winnice, które można odwiedzić, aby spróbować regionalnych specjałów. Jezioro jest także otoczone malowniczymi miastami, takimi jak Siófok, Keszthely i Balatonfüred, które oferują urokliwe deptaki, kawiarnie i restauracje.

Pobyt nad Balatonem będzie też świetną okazją do skorzystania z noclegu na łonie natury. Do wyboru mamy zarówno kempingi, jak i liczne pensjonaty i hotele.

