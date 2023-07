Jak najszybciej dojadę do Chorwacji? Oto trzy najlepsze trasy, ale jest pewien haczyk

W sieci ciągle przewijają się pytania dotyczące najlepszej drogi z Polski do Chorwacji. Oczywiście każdy wybór trasy to osobista preferencja kierowcy, ale my wybraliśmy trzy najszybsze i naszym zdaniem najdogodniejsze. Jedynym ich minusem jest to, że wszystkie są płatne.

Wybraliśmy trzy najlepsze płatne trasy do Chorwacji. Fot. Mariusz Grzelak/REPORTER

Niestety, żeby dojechać do Chorwacji najszybszą i najwygodniejszą drogą trzeba za nią zapłacić wykupując winiety na odpowiednie kraje oraz na bramkach na autostradzie w kraju nad Adriatykiem.

My wybraliśmy trzy takie trasy: dwie, które prowadzą z Łodzi, czyli z centralnej Polski oraz jedną z Lublina, czyli ze wschodu kraju. Jako cel podróży obraliśmy chorwacką mekkę Polaków, czyli Makarską.

Jak przebiegają najlepsze naszym zdaniem płatne trasy do Chorwacji?

Trasa 1: Łódź - Ostrawa - Brno - Wiedeń - Graz - Maribor - Zagrzeb - Makarska

Pierwsza trasa z Łodzi prowadzi nas przez Czechy autostradą D1 przez Ostrawę, z której odbijamy na Ołomuniec na drogę 35. Za Ołomuńcem skręcamy na Brno i drogę E462, żeby na wysokości Vyskova znowu wjechać na autostradę D1.

Za Brnem odbijamy na południe na trasę E461, którą dojedziemy do Austrii do autostrady A5. Tą drogą docieramy do Wiednia, omijamy stolicę kraju obwodnicą (S1 - S2 - A23), która dojeżdża do autostrady A2.

Nią mkniemy aż do Grazu. Za tym miastem odbijamy znowu na południe na autostradę A9 i aż do granicy ze Słowenią. Kontynuujemy trasę tą drogą, która według europejskiego oznaczenia jest trasą E59. Nią przemierzymy całą Słowenię i wjedziemy do Chorwacji. Po chorwackiej stronie będzie to już autostrada A2, która ciągnie się aż do Zagrzebia.

Za stolicą Chorwacji mijamy bramki i wjeżdżamy na autostradę A1 (E65) w kierunku Rijeki. Za miejscowością Bosiljevo odbijamy na południe na A1 (E71) i jedziemy nią aż do zjazdu Zagvozd (29). Tam drogami 71 i 8 docieramy do Makarskiej.

Trasa 2: Łódź - Ostrawa - Brno - Bratysława - Szombathely - Letenye - Zagrzeb - Makarska

W przypadku tej trasy początek jest podobny, bo początkowo trasę pokonujemy przez Czechy, ale mijając Brno wcześniej odbijamy na południe na D2 (E65) w kierunku Bratysławy.

Mijamy stolicę Słowacji i jedziemy za węgierską granicę już autostradą M15, którą dojeżdżamy do M1. Na wysokości miejscowości Krisztinamajor skręcamy na zachód na drogę 86. Nią jedziemy do okolic Csorny, bo przed tą miejscowością odbijamy na autostradę M86 do Szombathely.

Mijamy to miasto i odbijamy na południe i znowu trasą 86 mkniemy prawie pod chorwacką granicę. Tam wjeżdżamy na M70 do Letenye i tam też przekraczamy granicę. Stamtąd mkniemy E65 do Zagrzebia, a stamtąd trasa jest już podobna jak przy pierwszym wariancie.

Niektórzy twierdzą, że ta trasa jest lepsza, ponieważ jest mniej zakorkowana i omija Słowenię, więc odpada jedna winieta.

Trasa 3: Lublin - Svidnik - Koszyce - Miszkolc - Budapeszt - Letenye - Zagrzeb - Makarska

To trasa dla tych, którzy podróżują do Chorwacji ze wschodniej Polski. Jak widać przebiega ona przez Słowację i Węgry, więc w całym zestawieniu jest "najtańsza", bo winiety musimy kupić tylko na te dwa kraje.

Do granicy ze Słowacją docieramy trasą S19, która po słowackiej stronie jest już drogą 21. Nią docieramy do drogi 18. Następnie odbijamy na Preszów. Po minięciu tego miasta wjeżdżamy na autostradę D1. Tą trasą jedziemy aż do zjazdu na Koszyce (droga 20). Miasto omijamy obwodnicą, a potem znowu odbijamy na południe na drogę numer 17.

Tą drogą możemy dojechać do granicy, lub wcześniej zjechać na autostradę R4, która też zmierza w tym samym kierunku. Po węgierskiej stronie i tak wjeżdżamy na autostradę M30, która następnie wpada w M3 i nią dojeżdżamy do Budapesztu.

Stolicę Węgier omijamy obwodnicą (M31 - M0) i docieramy do M7. Tą autostradą docieramy prościutko do granicy z Chorwacją w Letenye. Reszta trasy jest podobna jak w przypadku wariantu numer 2.

Ile zapłacimy za przejazd tymi trasami do Chorwacji? Oto ceny w poszczególnych krajach

Czechy

Opłaty / winiety

Czechy jako jeden z kilku krajów Unii Europejskiej posiada system winiet, czyli opłat za korzystanie z autostrad. Od lutego 2021 roku jest on w pełni elektroniczny, co oznacza, że nie musimy przyklejać specjalnych naklejek na szybę swojego samochodu, bo nasze auto będzie figurowało na liście pojazdów z opłaconym korzystaniem z autostrad.

Gdzie kupić winiety?

Winiety można kupić w sieci w sklepach z różnego typu winietami oraz bezpośrednio na stronie internetowej czeskiego Funduszu Infrastruktury Transportowej.

Ile kosztują winiety?

Kierowca samochodu do 3,5 tony może kupić trzy rodzaje winiet:

Na 10 dni, cena: 310,00 Kč (12,50 EUR)

Na 30 dni, cena: 440,00 Kč (17,50 EUR)

Na 12 miesięcy, cena: 1500,00 Kč (60,00 EUR)

Słowacja

W Słowacji obowiązuje podobny system opłat jak w Czechach, czyli winiety elektroniczne, które trzeba wykupić, żeby korzystać z autostrad w tym kraju.

Gdzie kupić winiety?

Podobnie jak w Czechach, można kupić je u pośrednika przez internet, ale najlepiej i taniej zrobić to bezpośrednio na stronie stworzonej przez słowackie władze –>Eznamka.sk.

Ile kosztują winiety?

Właściciel samochodu do 3,5 tony może kupić trzy rodzaje winiet:

Roczna (60 euro)

Na 30 dni (17 euro)

Na 10 dni (12 euro)

Węgry

Opłaty / winiety

Węgry również poszły z duchem czasu i wprowadziły winiety elektroniczne, które trzeba wykupić, żeby podróżować autostradami lub drogami "wojewódzkimi".

Gdzie kupić winiety?

Najlepiej zrobić to przez internet korzystając bezpośrednio ze strony rządowej –>Ematrica.nemzetiutdij.hu. Jest taniej niż u pośredników. Jeśli jednak zapomnieliśmy, to można ją nabyć w wielu punktach w kraju czy na stacjach benzynowych w okolicy przejść granicznych i nie tylko.

Ile kosztują winiety?

Podróżujący samochodem osobowym do 3,5 tony (Kat. D1) przez Węgry ma cztery opcje winiet:

10-dniową, cena: 5500 HUF

30-dniową, cena: 8900 HUF

12-miesięczną, cena: 49190 HUF

Wojewódzką na 12 miesięcy, cena: 5720 HUF

Austria

Opłaty / winiety

W Austrii obowiązują dwa modele winiet: elektroniczna oraz tradycyjna naklejka na szybę samochodu. Tylko po opłaceniu jednej z powyższych możemy korzystać z autostrad na terytorium tego kraju.

Gdzie kupić winiety?

Możliwości są dwie. Możemy to zrobić na miejscu, w trasie na stacjach benzynowych czy specjalnych punktach z winietami albo przez internet korzystając z oficjalnej, rządowej strony –>Asfinag.at

Ważne, żeby kupić e-winietę najpóźniej 18 dni przed wyjazdem, ponieważ musi ona zyskać ważność.

Ile kosztują winiety?

Podróżujący przez Austrię samochodem do 3,5 tony mają do wyboru trzy rodzaje winiet:

10-dniowa, cena: 9,90 euro

Na 60 dni, cena: 29,00 euro

Na 12 miesięcy, cena: 96,40 euro

Słowenia

Opłaty / winiety

Słowenia posiada już e-winietę. Wcześniej można było kupić tylko tradycyjną naklejkę na szybę.

Gdzie kupić winiety?

Winiety można kupić na rządowej stronie internetowej –>Evinjeta.dars.si.

Ile kosztują winiety?

7 dni, cena: 15 euro

30 dni, cena: 30 euro

12 miesięcy, cena: 110 euro

2B (pojazdy do 3,5t z przednią osią na wysokości powyżej 1,3m)

7 dni, cena: 30 euro

30 dni, cena: 60 euro

12 miesięcy, cena: 220 euro

Samochody zaliczające się do kategorii 2B:

Citroen: C25, Jumper, Jumpy

Fiat: Ducato, Talento

Ford: Transit, Tourneo Custom, Wag Onnicar, Transit Custom

Hyundai: H100, H350

Iveco: Daily

Kia: K (2500, 2700 ecc.), Pregio, Besta, Towner

Man: TGE

Mazda: E 2200 i E 2200 Kombi

Mercedes: TN/T1, 100 i inne starsze modele (207D, 209D, 307D, 308D, 406D ecc.), Sprinter

Mitsubishi: Canter

Nissan: Urvan, Vanette, Cabstar, Interstar, Primastar,Trade, NV 400, Atleon

Opel: Arena, Movano, Vivaro

Peugeot: J5, Boxer, Expert (od modelowego roku 2016 dalej): CZ02 (wszystkie ze znakiem L3), Expert blue HDi 120 (wszystkie), Traveller (od modelowego roku 2016 dalej): CZ24, GA04 1.6 Blue HDi 95, 2.0 Blue HDi 150, 2.0 Blue HDi 180

Piaggio: Porter

Renault: Master, Trafic, B – 120.65, Maxity, Mascott

Suzuki: Carry

Toyota: Dyna, Hiace

Volkswagen: LT, Crafter, Transporter T1 – T7, Caravelle, Multivan

Chorwacja

Opłaty / winiety

W Chorwacji płaci się za autostrady tak jak w Polsce, czyli za przejechane odcinki. Opłaty możemy uiścić płacąc gotówką, chorwackimi Kunami lub Euro, kartą płatniczą lub korzystając z systemu ENC.

Ile zapłacimy za nie? Wszystko zależy od pokonanego przez nas dystansu. Przykładowo przejazd od granicy ze Słowenią w okolice Trogiru może kosztować nas około 130 zł.

W sieci jest dostępnych sporo kalkulatorów opłat za autostrady w Chorwacji, dzięki którym można szacunkowo policzyć, ile zapłacimy.

