Jeszcze niedawno głośno było o roszadach w "Dzień dobry TVN". Z formatem pożegnało się aż pięciu prowadzących. Teraz rewolucję przechodzi program "Uwaga". Podziękowano za dalszą współpracę Zbigniewowi Łuczyńskiemu oraz Tomaszowi Kubatowi. Co jeszcze się zmieni?

Zbigniew Łuczyński i Tomasz Kubat żegnają się z "Uwagą". fot Adam Jankowski/REPORTER

Co dalej z programem "Uwaga"?

Na facebookowym profilu "Uwagi" 27 lipca pojawił się nowy wpis. Przekazano, że trwają przygotowania do "kolejnego sezonu, który wróci na ekrany w nowej formule". Okazuje się, że produkcja TVN zyska świeży, bardziej dynamiczny charakter. Skupi się na interwencyjnej formule.

Największa zmiana czeka prowadzących. Teraz będą oni musieli połączyć obowiązki gospodarza z pracą reporterską poza studiem. Ponadto w programie nie zobaczymy już znanych twarzy. "Chcieliśmy bardzo podziękować Zbigniewowi Łuczyńskiemu oraz Tomaszowi Kubatowi za wieloletnią współpracę, oddanie i zaangażowanie. Za to, że wszyscy mogliśmy czerpać z ich wiedzy i dziennikarskiego doświadczenia. Zdobyli zaufanie widzów, spotykali się z nimi, rozmawiali, nieśli pomoc i dawali nadzieję. Zawsze profesjonalnie, z sercem i życzliwością. Nasze drogi rozchodzą się, ale wierzymy, że czekają na Was dalsze sukcesy zawodowe" – czytamy we wpisie.

Nowy skład prowadzących "wraz z Ryszardem Cebulą będzie relacjonować ważne społecznie sprawy". "Jesienią dołączy do zespołu Daria Górka, pierwsza kobieta w roli prowadzącej program 'Uwaga' oraz nasi dotychczasowi reporterzy Tomasz Patora i Jakub Dreczka, którzy będą łączyć rolę gospodarza programu z pracą reporterską w terenie, pozostając blisko codziennych ludzkich spraw" – dodano.

Zwolnienia prowadzących w "DDTVN"

Dodajmy, że duże zmiany zaszły również w "Dzień dobry TVN". Pod koniec czerwca podziękowano pięciu gospodarzom. "Z całego serca dziękujemy naszym dotychczasowym prowadzącym Ani Kalczyńskiej, Andrzejowi Sołtysikowi, Małgosi Ohme za wspaniałą współpracę, ich profesjonalizm, uśmiech, otwartość na drugiego człowieka" – napisano w oświadczeniu.

Dodano również wzmiankę o Agnieszce Woźniak-Starak i Małgorzacie Rozenek-Majdan. One wciąż będą współpracowały ze stacją TVN, ale przy innych formatach.

W dodatku poranne pasmo ma przejść metamorfozę pod kątem wizualnym. "Zaplanowano pierwszy od lat tak poważny remont studia 'Dzień dobry TVN'. Zmiany obejmą nie tylko wymianę mebli i dodatków, ale całkowitą zmianę układu studia" – ustalił portal Wirtualnemedia.pl. Obecnie w miejscu, gdzie nagrywany jest śniadaniowy format, znajduje się: kącik kuchenny, kącik do rozmów z dużym ekranem, czy scena, na której na koniec programu prezentują się artyści muzyczni.

Zapewniono jednak, że program będzie wciąż realizowany w tej samej lokalizacji, czyli w budynku M76 na rogu Hożej i Marszałkowskiej. "Warner Bros. Discovery wynajmuje w biurowcu prawie 1 200 mkw. powierzchni, przez co pozostaje jednym z największych najemców obiektu. Umowa najmu została przedłużona w 2019 r., nie podano wtedy długości jej obowiązywania" – czytamy.