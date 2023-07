Obfite opady, burze z gradem, a nawet... mgły. Weekend będzie mało wakacyjny

Ciepły, ale deszczowy – tak w skrócie można opisać zbliżający się weekend. Niestety, prognozy synoptyków nie wskazują na to, aby ostatni weekend lipca miał szczególnie rozpieszczać urlopowiczów wakacyjną aurą. Jaka będzie pogoda?

Jaka będzie pogoda w ostatni weekend lipca? Fot. wxcharts.com

Pogoda na weekend

Piątek 28 lipca przywita Polaków dużym zachmurzeniem, z większymi przejaśnieniami. Możliwe będą przelotne opady deszczu i burze z gradem w centrum i na zachodnie kraju, podczas których suma opadów wyniesie ok. 20 mm. Ostatni dzień przed weekendem będzie raczej chłodny: temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C nad morzem, przez ok. 22 st. C w centrum, do 24 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz może on osiągnąć w porywach nawet do 70 km/h.

Noc z piątku na sobotę będzie pochmurna, z rozpogodzeniami nad częścią kraju. Występować będą zanikające opady deszczu i burze. Gdzieniegdzie wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie od 10 st. C w rejonach podgórskich do 16 st. C na wschodzie. Wiatr będzie raczej słaby, zachodni.

W sobotę 29 lipca w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe będą opady deszczu, w zachodniej połowie kraju oraz w Karpatach burze z gradem, z opadami ok. 20 mm. Temperatura będzie wyższa niż w piątek: wyniesie od 22 st. C nad morzem i w dolinach karpackich do 27 st. C w centrum i na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru sięgną 70 km/h, lokalnie do 80 km/h.

Zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu i burze utrzymają się w niedzielę 30 lipca. W nocy termometry wskażą od 13 st. C do 17 st. C, zaś w ciągu dnia temperatura wyniesie od 22 st. C do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, w czasie burz w porywach do 70 km/h.

Pogoda taka utrzyma się też na początku tygodnia. Synoptycy z IMGW przewidują, że poniedziałek i wtorek będą pochmurne, z opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C do 24 st. C, nad morzem i w dolinach górskich od 18 st. C do 20 st. C.