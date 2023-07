W weekend do Polski wróci lato. Synoptycy mają jednak też złą wiadomość

W ostatnich dniach pogoda nie rozpieszczała Polaków. Padało i przez Polskę przeszły burze. Ale w weekend ma być dużo lepiej. Czeka nas bowiem powrót lata, ale załamania pogody będą się zdarzały.

Od weekendu wróci lepsza pogoda. Będzie deszczowo, ale wzrośnie temperatura. Fot. windy.com

Z prognoz IMGW wynika, że weekend będzie ciepły, a w sobotę i niedzielę na południu kraju temperatura wzrośnie do 27°C. Będzie jednak sporo chmur, wystąpią przelotne opady deszczu oraz pojawią się burze, lokalnie także z gradem. Podczas burz spadnie do 25 mm deszczu, a porywisty wiatr może osiągać do 80 km/h. Nie należy spodziewać się też nigdzie upałów.

Pogoda: Będzie nadal deszczowo, ale wzrośnie temperatura

Niestety na lepszą wersję lata przyjedzie nam poczekać kilkanaście godzin. W piątek bowiem aura nie będzie najlepsza. Synoptycy ostrzegają, że pochmurna i deszczowa pogoda, kształtowana przez zatokę głębokiego niżu znad Północnego Atlantyku, przez większość dnia będzie niekorzystnie wpływać na ogólne samopoczucie.

Co więcej, w pasie od Zielonej Góry, przez Poznań, aż po niemal samą Warszawę mogą nadal wystąpić burze. Wydano specjalny alert. "Prognozowane są burze, przemieszczające w kierunku wschodnim, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad" – ostrzega IMGW. Alert obowiązuje do godz. 20 w piątek.

Jak dokładnie będzie wyglądać w pogodzie nadchodzący weekend?

Noc z piątku na sobotę będzie pochmurna, z rozpogodzeniami nad częścią kraju. Występować będą zanikające opady deszczu i burze. Gdzieniegdzie wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie od 10 st. C w rejonach podgórskich do 16 st. C na wschodzie. Wiatr będzie raczej słaby, zachodni.

W sobotę 29 lipca w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe będą opady deszczu, w zachodniej połowie kraju oraz w Karpatach burze z gradem, z opadami ok. 20 mm. Temperatura będzie wyższa niż w piątek: wyniesie od 22 st. C nad morzem i w dolinach karpackich do 27 st. C w centrum i na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru sięgną 70 km/h, lokalnie do 80 km/h.

Zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu i burze utrzymają się w niedzielę 30 lipca. W nocy termometry wskażą od 13 st. C do 17 st. C, zaś w ciągu dnia temperatura wyniesie od 22 st. C do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, w czasie burz w porywach do 70 km/h. Podobna pogoda utrzyma się też na początku kolejnego tygodnia.