Dane z telefonów komórkowych ujawniły, jak wypoczywają Polacy

fot. unsplash.com / Derek Thomson

Wysokie ceny w polskich kurortach wystraszyły urlopowiczów, którzy postanowili spędzić w tym roku swoje wakacje poza krajem, lub skrócić pobyty. Tak przynajmniej wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Selectivv na podstawie logowań telefonów komórkowych podczas pierwszych trzech tygodni tegorocznego lata. Analizie poddano łącznie 268 gmin górskich i nadmorskich oraz w województwie warmińsko-mazurskim.

Pod względem liczby turystów bardziej ucierpiało morze niż góry. W przypadku terenów nadmorskich jest to spadek o 8 proc. w skali roku, a w góry pojechało od początku wakacji o 5 procent Polaków mniej, na Mazury zaś o 3 procent mniej. Jedyne województwo, które odnotowało wzrost rok do roku, to śląskie. Badanie dotyczyło wyłącznie polskich odwiedzających i nie uwzględnia obcokrajowców.

"Rzeczpospolita"