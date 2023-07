"Zerwij ze swoją dziewczyną, bo się nudzę" – w ostatnim czasie fani Ariany Grande coraz częściej cytują te słowa z jej piosenki "break up with your girlfriend, i’m bored". Dlaczego? Ma to związek z doniesieniami, zgodnie z którymi popowa artystka miała rozbić rodzinę. Spotyka się podobno z gwiazdorem musicalu o SpongeBobie.

Ariana Grande spotyka się podobno z kolegą z planu musicalu "Wicked". Fot. Xavier Collin / Image Press Agency / BWP Media / East News; Twitter.com

W połowie lipca bieżącego roku informowaliśmy, że Ariana Grande rozwodzi się z Daltonem Gomezem, z którym wzięła ślub dwa lata wcześniej. Zgodnie z ustaleniami portalu Page Six para żyje w separacji od stycznia.

Ponoć problemy między nimi miały pojawić się już wcześniej. Z relacji informatora wynika, że piosenkarka i agent nieruchomości podjęli nawet próbę ratowania związku. Dalton miał przylecieć do Londynu, gdzie Ariana ćwiczyła do musicalu "Wicked". Niestety i tak zdecydowali się zakończyć związek. "Była to ich wspólna decyzja. Dziś pozostają w przyjacielskich stosunkach" – czytamy.

"Mieli już problemy przed styczniem, ale wciąż chcą pozostać najlepszymi przyjaciółmi. Byli naprawdę dobrymi przyjaciółmi przez cały proces, a ich bliscy i członkowie rodziny starali się ich chronić" – doniósł informator tabloidu.

Ariana Grande ma spotykać się z żonatym aktorem z filmu "Wicked"

Ostatnimi czasy zagraniczne media trąbią o domniemanym romansie autorki "Side to Side" i "Thank U, Next" z odtwórcą roli SpongeBoba w broadwayowskim musicalu "SpongeBob SquarePants: The Broadway Musical" i kolegą z planu filmu "Wicked", Ethanem Slaterem. 31-letni aktor ożenił się w 2018 roku z Lilly Jay, z którą spotykał się od czasów szkolnych.

Informator tygodnika "People" zdradził, że od pierwszego dnia na planie zdjęciowym do "Wicked" Grande i Slater byli dla siebie "bardzo słodcy" i często widywano ich razem roześmianych. – Wszyscy po prostu zakładali, że oboje są szczęśliwi w swoich małżeństwach – dodało źródło gazety.

Według TMZ artysta z Broadwayu złożył w minioną środę pozew rozwodowy. Dodajmy, że w zeszłym roku Slater i Jay powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Podobno żona aktora jest zdruzgotana informacją o relacji jej męża z popularną wokalistką.

– Ariana jest tutaj gwiazdą. Tyle, co mogę powiedzieć, to to, że jej nie interesują inne kobiety. Tak naprawdę to już teraz historia Ariany i Ethana. Moja rodzina tylko dostała w tym wszystkim rykoszetem – wyznała w rozmowie Lilly Jay. Amerykański tabloid podał również, że Slater i jego małżonka byli od dwóch miesięcy w separacji.

Fani krytykują Arianę Grande i jej "nowego chłopaka"

Pogłoski o nowych chłopaku Ariany Grande złamała serce niektórym fanom. Wielu z nich określa swoją idolkę mianem "homewrecker" (red. osoby, która rozbiła rodzinę). "Dlaczego wszyscy są zaskoczeni, że Ariana zniszczyła komuś rodzinę, kiedy kilka lat temu Naya Rivera (red. aktorka z serialu "Glee") mówiła, że jej ówczesny partner Big Sean zdradził ją z piosenkarką. Dziewczyna ma wiele utworów, w których śpiewa o zdradzie (m.in. 'One Last Time' i 'break up with your girlfriend, i'm bored')" – czytamy na Twitterze.

"Nikt nie jest zdziwiony. Jesteśmy po prostu zawstydzeni wyborami, jakie dokonuje"; "Nie zapominajmy, że najłatwiej jest zwalić winę na kobietę. A przecież to facet zdradził swoją żonę"; "Czemu nie zwalamy winy na faceta?" – zauważyli internauci.

Czytaj także: https://natemat.pl/487838,taylor-swift-oskarzona-o-bialy-feminizm-to-przez-plotki-o-zwiazku-z-healym