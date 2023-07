Zakaz handlu w niedzielę w Chorwacji. Gdzie nadal zrobisz zakupy?

Od początku lipca w Chorwacji funkcjonuje zakaz handlu w niedziele. Przedsiębiorcy mogą jednak wybrać 16 niedziel w roku, w których ich sklepy będą mogły normalnie funkcjonować. Gdzie udać się na zakupy, jeśli w okolicy żaden market nie będzie akurat otwarty?

Jadąc na wakacje do Chorwacji, do tej pory nie musieliśmy przejmować się tym, czy w niedzielę uda nam się zrobić zakupy, czy nie. Sytuacja zmieniła się z początkiem lipca, kiedy to została wprowadzona w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele, którą poparło aż 70 procent obywateli. Na jej mocy przedsiębiorcy mogą wykorzystać 16 niedziel w roku, w których ich obiekty będą czynne.

Można się spodziewać, że większość właścicieli zdecyduje się na wykorzystanie ich właśnie w okresie wakacyjnym, kiedy to do Chorwacji przyjeżdża najwięcej turystów. Jeśli przebywamy w dużym mieście, raczej nie powinniśmy specjalnie odczuć skutków zakazu i na pewno znajdziemy choć jeden działający market.

Życie jednak lubi zaskakiwać i może zdarzyć się tak, że w miejscu, w którym przebywamy, jak na złość żaden z marketów nie jest otwarty, akurat w tę jedną niedzielę w roku, podczas której my tam jesteśmy. Co wtedy zrobić?

Gdzie zrobić zakupy w niedzielę niehandlową w Chorwacji

Tak jak w większości krajów, gdzie wprowadzony został zakaz handlu, wyszczególnione zostały wyjątki co do obiektów, które mogą go prowadzić pomimo niedzieli. Nie będą one posiadać oczywiście tak dużego asortymentu, jak markety, dlatego jeśli planujecie wyjazd, na którym sami będziecie gotować, lepiej nie odkładać zakupów na ostatnią chwilę i odpowiednio się zaopatrzyć jeszcze w tygodniu.

W niedziele pomiędzy godziną 7:30 a 13:00 nadal będą funkcjonować piekarnie oraz kioski. Przez cały dzień zrobimy natomiast zakupy na stacjach benzynowych, kempingach, dworcach, czy też w przystaniach żeglarskich. Inne miejsca, w których w Chorwacji nie obowiązuje zakaz handlu w niedzielę to:

muzea,

lotniska,

gospodarstwa rodzinne,

hotele,

szpitale,

targi,

świątynie,

imprezy masowe.

Gdzie jeszcze obowiązuje zakaz handlu w niedzielę w Europie?

Oprócz Chorwacji zakaz handlu w niedzielę obowiązuje również w Niemczech, Austrii oraz Grecji. O ile w dwóch pierwszych krajach raczej nas to nie dotknie podczas wakacji (chyba że przejeżdżamy przez nie w drodze na południe), to już w Grecji może stać się to problematyczne. Tam, co do niedziel niehandlowych obowiązują podobne zasady do tych, które mamy w Polsce.

