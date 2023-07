Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś mają dwuletniego syna, Milana. Ostatnio, jego zachowanie zaczęło budzić niepokój u rodziców, czym aktorka podzieliła na swoim koncie na Instagramie. Poprosiła swoich obserwatorów o wskazówki. "Najbardziej martwi mnie jednak brak apetytu" – zaznaczyła.

Robert Karaś i Włodarczyk martwią się o synka. Aktorka prosiła fanów o rady Fot. Instagram.com / @agnieszkawlodarczykofficial

W maju podczas zawodów w Brazylii Robert Karaś osiągnął spektakularny sukces, ustanawiając rekord świata w 10-krotnym Ironmanie, a fani z całej Polski z zapartym tchem śledzili kolejne etapy wyścigu. Zarówno kibice, jak i bliscy gratulowali sportowcowi zwycięstwa i wytrwałości. Najmocniej kciuki trzymała za niego jego ukochana i 2-letni synek Milan.

Pod koniec lipca wyszło na jaw, że podczas badań pod kątem dopingu, w organizmie sportowca wykryto niedozwolone substancje. Partner Agnieszki Włodarczyk opublikował oświadczenie na Instagramie, w którym przyznał, że to, co się teraz dzieje w związku z aferą dopingową, jest jego osobistą "małą tragedią".

Okazuje się, że to nie jedyne kłopoty, które pojawiły się ostatnio w życiu Karasia. Ostatnio Włodarczyk poinformowała również w social mediach, że mają problemy z dzieckiem. Aktorka doprecyzowała, co dzieje się z małym Milanem.

"Nasz syn ma okres buntu, nie chce jeść (lubi tylko dwa dania), jak gdzieś wchodzi, to nie chce wyjść, a jak idzie na spacer, nie chce wracać. Trzeba go brać na ręce i iść tu gdzie się chce" – wyjaśniła.

Ukochana Karasia zaznaczyła, że 2-latek ma też ostatnio kłopoty ze snem. "Ze spaniem też jest jazda, bo największy przypływ energii przypada na 22. Najbardziej martwi mnie jednak brak apetytu. Macie jakieś sposoby na zachęcenie malucha do jedzenia?" – zwróciła się do obserwatorów.

Fani pospieszyli z pomocą. Polecili jej kilka książek, blogów oraz kont na Instagramie, z których dowie się więcej na ten temat.

"Nie zmuszać, proponować, zostawić obok niech zje ile może, chce"; "Może to być neofobia żywieniowa, która powinna z wiekiem przejść. A mogą być to zaburzenia integracji sensorycznej w obrębie jamy ustnej. Te drugie sprawdzi neurologopeda, w buzi dziecka jest problem z napięciem mięśni i np. zwyczajnie nie pasują dziecku konsystencje. Jeśli problem dotyczy pierwszego przypadku, można z dzieckiem wspólnie gotować, pozwolić zrobić zakupy, kroić oczywiście pod nadzorem"; "U nas pomaga angażowanie córki w proces robienia jedzenia, podje w trakcie robienia i chętniej próbuje wszystkiego" – pisali.

Agnieszka i Robert doskonale odnajdują się w roli rodziców. Triathlonista stara się dopasowywać swoje sportowe przedsięwzięcia tak, aby mieć też sporo czasu dla Milana.

"Chcę, żeby każdy dzień spędzał ze mną. Chcę, żeby ze mną na zawody jeździł. Chcę, żeby każdego dnia czuł mnie, żebym był blisko. Nie pozwolę sobie, żeby zrobić coś na granicy prawa, pójść do więzienia czy mieć jakieś problemy" – mówił jakiś czas temu w wywiadzie z Żurnalistą.

W Dzień Ojca aktorka zamieściła zaś poruszający wpis, w którym przyznała, że Robert jest świetnym tatą.

"Cieszę się, że nie marginalizuje się już roli ojca. Odnoszę wrażenie, że mężczyźni coraz chętniej zajmują się dziećmi. To piękne, że uczestniczą w wychowaniu dzieci w takim samym stopniu jak mamy. A przynajmniej tak jest u nas. Kocham patrzeć na nich każdego dnia, jak śpią, jak się bawią, jak się komunikują i przytulają. Rozpływam się… To niewątpliwie najpiękniejszy czas w moim życiu" – podkreśliła, załączając do wpisu wspólne zdjęcie ukochanego z synkiem.